Не достали только два: Украина вывела из строя большинство крупных НПЗ России, статистика шокирует

Силы обороны атаковали более 70% крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, причем чаще всего под удары попадали заводы в Рязани и Саратове, а за Уралом остались всего два невредимых гиганта.

Пылают российские НПЗ

Пылают российские НПЗ / © Associated Press

Украина нанесла уже 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с начала полномасштабной войны.

Такой подсчет обнародовало местное издание «Вот так».

Украина атаковала не менее 24 из 33 российских НПЗ мощностью производства более 1 миллиона тонн нефти в год. Среди крупнейших заводов вне зоны атак остались только Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Чаще всего Силы обороны Украины наносили удары по Рязанскому и Саратовскому заводам — по 15 раз. Рекордным по количеству атак стал 2025 год, а в этом году Украина почти повторила показатели всего 2024-го.

Отметим, что в российском Ярославле в ночь на 22 мая прозвучала серия взрывов из-за атаки беспилотников, после чего власти перекрыли трассу М-8 в направлении Москвы и остановили работу аэропорта.

Напомним, в России 21 мая пылал Сызранский нефтеперерабатывающий завод после атаки Сил обороны. Этот НПЗ является частью так называемого Самарского узла нефтепереработки «Роснефти», куда также входят Куйбышевский и Новокуйбышевский заводы. Мощность Сызранского НПЗ позволяет перерабатывать от 7 до 8,9 млн. тонн нефти ежегодно.

