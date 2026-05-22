Почему после страшного фильма и аттракционов хочется обниматься после страшного фильма и аттракционов / © Pexels

Издание PsyPost рассказало, что свидание в жутком квесте иногда работает лучше ужина со свечами, а совместный смех после страшного фильма может неожиданно превратиться в новый уровень близости.

Люди — существа социальные, нам жизненно необходимы связи, поддержка и чувство принадлежности. Именно поэтому совместные эмоции так сильно влияют на отношения. Вместе смеяться на концерте, плакать над фильмом или переживать спортивный матч — всё это усиливает эмоциональную близость.

Но со страхом всё ещё интереснее, в опасных или напряжённых ситуациях люди инстинктивно ищут компанию других. Мозг буквально программирует нас переживать угрозу не в одиночку. Более того, страх может синхронизировать реакции людей, сердцебиение, эмоции и даже поведение в группе.

Именно это решили исследовать психологи в новой работе, опубликованной в журнале Emotion. Их заинтересовало, могут ли контролируемый «безопасный» страх, например, комнаты ужасов или хоррор аттракционы, укреплять отношения.

Почему нас тянет к «безопасному страху»

Каждый год миллионы людей добровольно ищут адреналин и смотрят хорроры, катаются на экстремальных аттракционах или проходят жуткие квесты.

Исследовательница Джейн Уайли, которая работала над проектом, призналась, что и она, и ее научный руководитель — большие фанаты хоррор культуры. Именно личные истории подтолкнули их изучать тему глубже. Они неоднократно замечали, как совместно пережитый страх неожиданно сближает людей.

Чтобы проверить это на практике, психологи несколько сезонов подряд проводили исследования в большом американском аттракционе ужасов с полным погружением. Участники проходили комнаты страха, после чего отвечали на вопросы о своих эмоциях и отношениях с людьми, с которыми пришли.

Результаты исследования

Люди, которые переживали более сильный страх, чаще говорили, что чувствуют себя ближе к друзьям, партнерам или даже малознакомым людям в своей компании.

Особенно важными оказались физический контакт — держание за руку, объятия, общение во время страшного опыта и совместное удовольствие от приключения. Интересно, что эффект работал не только для близких друзей или партнеров. Даже люди, которые чувствовали себя наименее близкими друг к другу, после аттракциона часто сообщали об улучшении контакта.

Почти половина участников отметила, что стала ближе к человеку, с которым была самая слабая связь в компании. А более половины почувствовала, что вся группа стала более сплоченной.

Страх не «ремонтирует» отношения

Самый неожиданный вывод исследования заключался в том, что сама комната ужасов не создает автоматического чуда. Когда ученые пытались измерить изменения в близости до и после аттракциона, цифры менялись очень незначительно. И только после дополнительных интервью стало понятно почему.

Настоящее сближение происходит не во время испуга, а после него. Именно обсуждение пережитого, такие как шутки по дороге домой, совместные воспоминания о самых страшных моментах или смех, помогают эмоциям превратиться в ощущение близости.

Психологи называют это эмоциональным осмыслением опыта после события. Иначе говоря, страх создает эмоциональное «окно», но наполняется оно уже коммуникацией.

Психология страха

Страх автоматически делает человека более уязвимым, а уязвимость — один из главных инструментов эмоциональной близости. Когда рядом в этот момент есть кто-то, кто поддерживает, смеётся вместе с вами, берёт за руку и не высмеивает ваши реакции, мозг фиксирует это как безопасный социальный контакт.

Фактически экстремальные развлечения становятся своеобразным тестом для отношений. Если партнер или друг реагирует с теплом и юмором, связь усиливается. Если же человек высмеивает, игнорирует страх или ведет себя агрессивно, эффект может быть противоположным.

Поэтому можно сказать, что близость рождается не только в комфорте. Иногда именно сильные эмоции, даже страх, помогают людям глубже почувствовать связь друг с другом. Но ключевой секрет вовсе не в самом испуге. Важно то, что происходит после, а именно, разговоры до ночи, совместный смех, пересказ деталей и ощущение поддержки рядом.

