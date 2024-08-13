Почему не стоит бояться совершать ошибки: советы бывшего спецагента

Ошибка и падение – далеко не всегда конец, иногда это старт чего нового, важно лишь понять, как правильно приземлиться и снова подняться.

Бывший спецагент США Evy Poumpouras поделилась с подписчиками своими мыслями, почему не стоит бояться собственных ошибок и как их использовать с пользой для себя.

Отвечать за свои поступки также значит нести ответственность за собственные ошибки. А ошибаться – это абсолютно нормально и ничего страшного в этом нет. Ведь чем больше ошибок вы совершаете, тем сильнее вы становитесь.

Устойчивость – это возможность справиться с трудностями и преодолеть их, однако, если этого не произошло и вы не добились успеха, у вас будет возможность восстановиться, воскреснуть из пепла, словно феникс, и не смотря ни на что двигаться дальше.

Но если вы тратите свое время на избегание стресса, конфликтов и проблем, не решая их, а просто убегая от них под одеяло, как вы хотите и представляете обрести в себе стойкость духа? Убегая от всего в этом мире, у вас не будет силы воли и устойчивости, к сожалению, но это факт.

Каждое ваше падение и победа – это практика, уроки, которые вас закаляют и когда перед вами предстанет действительно сложная ситуация, которая попытается выбить землю из-под ног, а такое произойдет, такое всегда происходит, ведь никто не может избежать этого, вы сможете устоять, вынести все и пережить.

Жизнь – это револьверная дверь, которая может вас закрутить в вихрь, от которого просто начнет тошнить. И у вас должно быть достаточно сил, чтобы справиться с ситуацией и остановить их оборот с наименьшими плохими последствиями для себя. У вас должно хватить сил на общение с разными, часто неприятными и сложными людьми, на разрешение сверхсложных ситуаций, чтобы идти по жизни с высоко поднятой головой.

Вы должны научиться решать проблемы, а сделать это можно только совершая ошибки.

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