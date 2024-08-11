Как управлять собственными эмоциями

Способность переживать и выражать эмоции важнее, чем вы можете себе представить, однако не всегда настоящие эмоции следует демонстрировать на публике.

Издание Healthline поделилось полезной информацией о том, зачем нам эмоции, почему мы не можем от них отказаться и что с ними делать, когда они иногда лезут из нас, как тесто из бочки. Хотя эмоции могут быть полезны в вашей повседневной жизни, они могут также негативно повлиять на эмоциональное здоровье и взаимоотношения, когда выходят из-под контроля.

Когда вы в гармонии с эмоциями, у вас есть знания, которые могут помочь в:

Принятии решений;

Успешных отношениях;

Повседневных взаимодействиях;

Самопомощи.

Терапевт Vicki Botnick рассказала, что любые эмоции, даже такие положительные как восторг или радость, могут усилиться до такого уровня, что их будет трудно контролировать.

Наблюдайте за собственными эмоциями

Эмоции делают нашу жизнь увлекательной, уникальной и яркой. Сильные чувства могут означать, что мы полностью принимаем жизнь, что мы не подавляем свои природные реакции. Вполне нормально время от времени испытывать эмоциональную переполненость, будь то во время приятных событий, трудных или важных ситуаций.

Тем не менее, регулярно выходящие из-под контроля эмоции могут привести к:

Конфликту в отношениях или дружбе;

Трудности в отношениях с другими;

Проблем на работе или в школе;

Желанию использовать определенные препараты, которые могут помочь управлять своими эмоциями;

Найдите время для анализа того, как ваши неконтролируемые эмоции влияют на повседневную жизнь и поможет вам впоследствии выявить его проблемные аспекты.

Стремитесь к контролю эмоций, а не к их угнетению

К сожалению, мы не можем контролировать свои эмоции с помощью внутреннего переключателя, хотя иногда это было бы не только удобно, но и полезно. Подумайте, действительно ли вы хотели бы что-нибудь выключить до "0", возможно, та или иная эмоция даже несмотря на слезы и боль имела все же что-то положительное для вас. Когда вы подавляете эмоции, то мешаете себе испытывать и выражать чувства. Это может происходить сознательно или безсознательно.

Учась управлять своими эмоциями, важно не скрывать их. Здоровое выражение эмоций предполагает баланс между переполненностью ими или их полным отсутствием.

Определите, что вы чувствуете

Выделите минутку и уделите себе внимание, чтобы понять свое настроение, это поможет вам восстановить контроль над собой. Если определенная ситуация выбивает землю из-под ног, просто спросите себя и ответьте честно:

Что я сейчас ощущаю? (разочарование, смущение, злость)

В чем реальная причина моих эмоций?

Имеет ли эта ситуация иное объяснение, которое имело бы смысл?

Что я хочу сделать со своими чувствами? (кричать, бросаться вещами, написать что-то грубое кому-то)

Есть ли лучший способ справиться с этими эмоциями?

Могу ли я прямо и честно озвучить, что я чувствую?

Рассматривая возможные альтернативы, вы меняете свои мысли, а это может помочь вам изменить первую бурную реакцию. Чуть-чуть попрактиковавшись, впоследствии, эта техника вопросов будет сама выныривать у вас в голове, в самый нужный момент.

Примите свои эмоции. Совершенно все эмоции

Как управлять собственными эмоциями / Фото: Credits

Когда эмоции возникают, их принятие помогает вам чувствовать себя комфортнее. Когда вы испытываете больший комфорт с интенсивными и яркими эмоциями, вы можете более полно их переживать, не прибегая к крайностям или ненужным реакциям. Принятие эмоций может привести к большей удовлетворенности жизнью и уменьшению симптомов психического раздражения.

Попытайтесь вести дневник настроения

Запись собственных чувств и реакций поможет обнаружить разрушительные модели поведения и эмоций. Иногда простого размышления над эмоциями может быть недостаточно. Запись чувств на бумаге позволяет вам глубже проанализировать все.

Вы поймете, когда определенные обстоятельства, такие как проблемы на работе или семейные конфликты, способствуют появлению определенных эмоций, которые вам труднее контролировать. Выявление конкретных триггеров позволит найти способы более эффективного управления ими.

Ведение дневника приносит наибольшую пользу, если вы делаете это регулярно. Держите дневник всегда под рукой и записывайте сильные эмоции или чувства. Отмечайте триггеры и свою реакцию на них. Если ваша реакция оказалась неэффективной, используйте дневник для поиска новых способов справиться с эмоциями в будущем.

Дыхание

Конечно, дыхание и внимание к нему не заставят те или иные эмоции исчезнуть, однако упражнения на глубокое дыхание могут помочь вам заземлиться и сделать шаг назад после первой вспышки эмоций и любой экстремальной реакции, которой вы хотите избежать.

Каждой эмоции свое место и свое время

К примеру, безудержные рыдания являются нормальной реакцией на сложные жизненные обстоятельства. Если вам нужно снять гнев или напряжение, крик в подушку или даже удар кулаком может помочь.

Однако некоторые ситуации нуждаются в самоконтроле. Несмотря на то, насколько вы разочарованы, крики на босса, например, из-за несправедливого дисциплинарного взыскания не разрешат проблему. Внимательность к окружающему вас и ситуациям может помочь понять, когда можно дать волю чувствам, а когда стоит сдержаться.

Дайте себе простор

Попробуйте отвлечься от болезненной или неприятной ситуации или человека. Иногда, банально, нужно куда-то уехать, чтобы сменить визуальную картинку. Но подобное отвлечение должно быть временным, так или иначе, ситуацию придется разрешить, а не прятать ее вглубь себя.

Вас может спасти:

Прогулка;

Просмотр приятного видео контента;

Разговор с близким человеком.

Помощь специалиста

Однако, если эмоции продолжают переполнять вас, возможно, пора обратиться за профессиональной поддержкой. Длительное или стойкое нарушение регуляции эмоций и перепады настроения связаны с определенными психическими заболеваниями, включая пограничное расстройство личности и биполярное расстройство. Проблемы с контролем эмоций также могут быть связаны с травмой, семейными или другими глубинными проблемами.

Как управлять собственными эмоциями / Фото: Credits

Терапевт может предложить сочувственную поддержку без осуждений, особенно если у вас начинают появляться суицидальные или другие мысли подобного характера. Помните, если вы не справляетесь, вы не одни, всегда найдется тот, кто вас выслушает и поддержит, важно попросить или спросить.

Читайте также: