Як керувати власними емоціями

Здатність переживати та виражати емоції важливіша, ніж ви можете собі уявити, проте не завжди справжні емоції варто демонструвати на публіці.

Видання Healthline поділилося корисною інформацією про те, навіщо нам емоції, чому ми не можемо від них відмовитися та що з ними робити, коли інколи вони лізуть із нас, як тісто з діжки. Хоча емоції можуть бути корисними у вашому повсякденному житті, вони можуть також негативно вплинути на ваше емоційне здоров'я та взаємостосунки, коли виходять з-під контролю.

Коли ви в гармонії з емоціями, ви маєте знання, які можуть допомогти в:

ухваленні рішень;

успіху в стосунках;

повсякденних взаємодіях;

самодопомозі.

Терапевт Vicki Botnick розповіла, що будь-які емоції, навіть такі позитивні, як піднесення чи радість, можуть посилитися до такого рівня, що їх стане важко контролювати.

Спостерігайте за власними емоціями

Емоції роблять наше життя захопливим, унікальним та яскравим. Сильні почуття можуть означати, що ми повністю приймаємо життя, що ми не пригнічуємо свої природні реакції. Цілком нормально час від часу відчувати емоційне переповнення, чи то під час приємних подій, чи важких або важливих ситуацій.

Проте емоції, які регулярно виходять з-під контролю, можуть призвести до:

конфлікту у стосунках чи дружбі;

труднощів у стосунках з іншими;

проблем на роботі чи в школі;

бажання використовувати певні препарати, які можуть допомогти керувати своїми емоціями.

Знайдіть час для аналізу того, як ваші неконтрольовані емоції впливають на повсякденне життя, і це допоможе вам згодом виявити їхні проблемні аспекти.

Прагніть контролю емоцій, а не їхнього пригнічення

На жаль, ми не можемо контролювати власні емоції за допомогою внутрішнього перемикача, хоча інколи це було б не лише зручно, але й корисно. Поміркуйте, чи справді ви хотіли б щось вимкнути до "0", можливо, та чи інша емоція навіть через сльози та біль мала все ж щось позитивне для вас. Коли ви придушуєте або пригнічуєте емоції, то заважаєте собі переживати і висловлювати почуття. Це може відбуватися свідомо або несвідомо.

Навчаючись керувати своїми емоціями, важливо не приховувати їх. Здорове вираження емоцій передбачає баланс між переповненістю ними чи їхньою повною відсутністю.

Визначте, що ви відчуваєте

Виділіть хвилинку та приділіть собі увагу, щоб зрозуміти власний настрій. Це допоможе вам відновити контроль над собою. Якщо певна ситуація вибиває землю з-під ваших ніг, просто запитайте себе і дайте чесні відповіді:

Що я зараз відчуваю (розчарування, бентегу, злість)?

В чому реальна причина моїх емоцій?

Чи має ця ситуація інше пояснення, яке могло б мати сенс?

Що я хочу робити зі своїми почуттями (кричати, кидатися речами, написати щось грубе комусь)?

Чи є кращий спосіб впоратися з цими емоціями?

Чи можу я прямо й чесно озвучити, що я відчуваю?

Розглядаючи можливі альтернативи, ви змінюєте свої думки, а це може допомогти вам змінити першу бурхливу реакцію. Трохи попрактикувавшись, згодом ця техніка питань сама виринатиме у вас у голові в найнеобхідніший момент.

Прийміть свої емоції, абсолютно всі емоції

Як керувати власними емоціями / Фото: Credits

Коли емоції виринають, їх прийняття допомагає вам почуватися комфортніше. Коли ви відчуваєте більший комфорт з інтенсивними та яскравими емоціями, ви можете повніше їх переживати, не вдаючись до крайнощів чи непотрібних реакцій. Прийняття емоцій може призвести до більшої задоволеності життям і зменшення симптомів психічного роздратування.

Спробуйте вести щоденник настрою

Запис власних почуттів і реакцій може допомогти виявити руйнівні моделі поведінки та емоцій. Іноді простих роздумів про емоції може бути недостатньо. Викладення почуттів на папері дозволяє вам глибше проаналізувати все.

Ви зрозумієте, коли певні обставини, як-от проблеми на роботі чи сімейні конфлікти, сприяють появі певних емоцій, які вам важче контролювати. Виявлення конкретних тригерів дозволить знайти способи ефективнішого управління ними.

Ведення щоденника приносить найбільшу користь, якщо ви робите це регулярно. Тримайте щоденник завжди під рукою і записуйте сильні емоції або почуття. Позначайте тригери та свою реакцію на них. Якщо ваша реакція виявилася неефективною, використовуйте щоденник для пошуку нових способів впоратися з емоціями в майбутньому.

Дихання

Звісно, дихання та увага до нього не змусять ті чи інші емоції зникнути, проте вправи на глибоке дихання можуть допомогти вам заземлитися і зробити крок назад після першого спалаху емоцій і будь-якої екстремальної реакції, якої ви хочете уникнути.

Кожній емоції своє місце і свій час

Наприклад, нестримні ридання є нормальною реакцією на складні життєві обставини. Якщо вам потрібно зняти гнів або напруженість, крик в подушку чи навіть удар кулаком можуть допомогти.

Однак деякі ситуації потребують стриманості. Попри те, наскільки ви розчаровані, крики на боса, наприклад, через несправедливе дисциплінарне стягнення не розв'яжуть проблему. Уважність до оточення та ситуації може допомогти вам зрозуміти, коли можна дати волю почуттям, а коли варто стриматися.

Дайте собі простір

Спробуйте абстрагуватися від болісної або неприємної ситуації чи людини. Інколи банально треба кудись поїхати, щоб змінити візуальну картинку. Але подібне відволікання має бути тимчасовим, так чи інакше ситуацію доведеться вирішити, а не ховати її вглиб себе.

Вас може врятувати:

прогулянка;

перегляд приємного відео-контенту;

розмова з близькою людиною.

Допомога спеціаліста

Проте якщо емоції продовжують переповнювати вас, можливо, настав час звернутися по професійну підтримку. Тривале або стійке порушення регуляції емоцій і перепади настрою пов’язані з певними психічними захворюваннями, включно з межовим розладом особистості та біполярним розладом. Труднощі з контролем емоцій також можуть бути пов’язані з травмою, сімейними або іншими глибинними проблемами.

Як керувати власними емоціями / Фото: Credits

Терапевт може запропонувати співчутливу підтримку без засуджень, особливо, якщо у вас починають з’являтися суїцидальні або інші думки подібного характеру. Пам’ятайте, якщо ви не справляєтеся, ви не самі, завжди знайдеться той, хто вас вислухає і підтримає, важливо лише попросити чи запитати.

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