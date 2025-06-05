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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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191
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Вдарить +30 градусів: до України йде спека

У п’ятницю температура в Україні різко зросте, але також на нас чекають дощі з грозами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У п'ятницю буде спекотно

У п’ятницю буде спекотно / © Associated Press

Завтра, 6 червня, в Україні буде дуже тепло, до спеки. Максимальна температура повітря очікується протягом дня +25+30 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині. На решті території України переважатиме суха сонячна погода», — зазначила вона.

За її даними, у західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень.

Погода у Києві 6 червня

У Києві у пʼятницю температура повітря досягне +28, +29 градусів. Столиця буде на межі атмосферного фронту — є ймовірність короткочасного грозового дощу.

Надалі в Україні переважатиме спекотна погода.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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