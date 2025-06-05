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Вдарить +30 градусів: до України йде спека
У п’ятницю температура в Україні різко зросте, але також на нас чекають дощі з грозами.
Завтра, 6 червня, в Україні буде дуже тепло, до спеки. Максимальна температура повітря очікується протягом дня +25+30 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині. На решті території України переважатиме суха сонячна погода», — зазначила вона.
За її даними, у західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень.
Погода у Києві 6 червня
У Києві у пʼятницю температура повітря досягне +28, +29 градусів. Столиця буде на межі атмосферного фронту — є ймовірність короткочасного грозового дощу.
Надалі в Україні переважатиме спекотна погода.
Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.