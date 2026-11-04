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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Шахтар — Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Стежте на нашому сайті за перебігом поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 8 листопада, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Після одинадцяти зіграних турів "Шахтар" лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи 28 очок. "Динамо" набрало 22 бали за десять матчів і посідає третє місце.

Зазначимо, що нещодавно гранди вітчизняного футболу вже зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України: "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" (3:0) та вийшов до чвертьфіналу.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку "Шахтар" — "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

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