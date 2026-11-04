- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Шахтер — Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
Следите на нашем сайте за ходом поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
В воскресенье, 8 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
После одиннадцати сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. "Динамо" набрало 22 балла за десять матчей и занимает третье место.
Отметим, что недавно гранды отечественного футбола уже встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Шахтер" — "Динамо" на Youtube-канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".