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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Шахтер — Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Следите на нашем сайте за ходом поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 8 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

После одиннадцати сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. "Динамо" набрало 22 балла за десять матчей и занимает третье место.

Отметим, что недавно гранды отечественного футбола уже встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Шахтер" — "Динамо" на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

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