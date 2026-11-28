"Динамо" — "Чорноморець" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" поступилося одеському "Чорноморцю" в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:2.

Упродовж гри підопічні Мацея Кендзьорека переважали суперника за моментами, але, незважаючи на 21 удар по воротах (6 — у площину), жодного разу так і не змогли забити. У команди Романа Григорчука за матч — 5 ударів по воротах (2 — у площину).

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Обидва голи "моряки" забили наприкінці зустрічі. На 88-й хвилині рахунок у протистоянні відкрив Мар'ян Фарина, а на 90+1-й хвилині відзначився Даниїл Алефіренко.

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Зазначимо, що поєдинок двічі призупиняли через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Динамо" — "Чорноморець"

Після цієї поразки "Динамо" з 26 очками залишилося на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 12 балами перебуває на 12-й позиції.

Попереду у "біло-синіх" перенесений матч 1-го туру проти "Лівого Берега", який відбудеться 2 грудня. Одесити 6 грудня зіграють з "Буковиною" у межах 15-го туру УПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

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