"Динамо" — "Чорноморець" / © ФК Динамо Київ

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У суботу, 28 листопада, київське "Динамо" прийме одеський "Чорноморець" у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

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"Динамо" з 26 очками після 12 матчів посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 9 балами після 12 поєдинків перебуває 12-й позиції.

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До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

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