- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
Динамо — Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться пряму трансляцію поєдинку 14-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні між "Динамо" та "Чорноморцем".
У суботу, 28 листопада, київське "Динамо" прийме одеський "Чорноморець" у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.
"Динамо" з 26 очками після 12 матчів посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 9 балами після 12 поєдинків перебуває 12-й позиції.
До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.