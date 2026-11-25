"Шахтар" — "Фенербахче" / © Associated Press

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Донецький "Шахтар" програв стамбульському "Фенербахче" в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні та завершився з рахунком 0:1.

Віцечемпіон Туреччини міг виходити вперед уже на 17-й хвилині зустрічі, але гол Ведата Мурікі було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через порушення правил проти Миколи Матвієнка.

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Перед перервою турецький клуб мав ще один чудовий момент, однак воротар "гірників" Дмитро Різник здійснив неймовірний сейв після виходу Огуза Айдина один на один.

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На старті другого тайму "Фенербахче" таки відкрив рахунок у протистоянні — на 56-й хвилині Мурікі добив м'яч у ворота після того, як Різник парирував удар Мейсона Грінвуда з правого флангу штрафного майданчика.

"Помаранчево-чорні" після пропущеного м'яча активно пішли вперед, проте забити гол та уникнути поразки не зуміли.

Водночас гості могли забити вдруге, але на останніх хвилинах Ромелу Лукаку не реалізував вихід один на один з Різником.

Огляд матчу "Шахтар" — "Фенербахче"

Буде додано незабаром.

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Зазначимо, що в попередніх матчах основної стадії найпрестижнішого єврокубка "гірники" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), здолали грецький АЕК (3:1), програли італійському "Інтеру" (0:1) та програли португальському "Спортингу" (0:1).

Водночас "Фенербахче" раніше зіграв унічию з італійською "Ромою" (1:1), розгромно програв англійській "Астон Віллі" (0:6), поділив очки з чеською "Славією" (2:2) та сенсаційно здолав англійський "Ліверпуль" (3:2).

Після третьої поразки поспіль "Шахтар" (4 очки) опустився на 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Фенербахче" (8 балів) піднявся на 16-ту позицію.

Попереду на підопічних Арди Турана чекають ще три матчі основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

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Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розчавив "Фенербахче" в Юнацькій лізі УЄФА.

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