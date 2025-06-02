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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Якою буде погода у перший тиждень літа: синоптики здивували прогнозом

Синоптики розповіли, якою буде погода у перший тиждень літа.

Погода

Синоптики розповіли про погоду в Україні / © Pixabay

В Україні у перший тиждень літа прогнозують спекотну погоду, проте можливі дощі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Місцями спека, а подекуди короткочасні дощі — таку погоду прогнозують синоптики в перший тиждень літа.

Уже сьогодні вдень незначних опадів варто чекати в західних, а також Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Одеській областях. Місцями можливі і грози.

Втім, на решті території — за прогнозом, буде сухо. Незважаючи на опади, температура повітря буде комфортною по всій Україні. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні плюс 22-27 градусів. Трішки прохолодніше буде в Карпатах.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого чекати від погоди у червні. Детальний прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 НАЖИВО! НОВИНИ 2 ЧЕРВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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