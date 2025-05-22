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На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер
В низці областей оголошено І рівень небезпеки.
У четвер, 22 травня, низку областей України накриє негода. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“22 травня вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с”, - попереджають синоптики.
На заході України, а також частково в центрі оголошено І рівень небезпеки.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня. Зокрема, синоптики повідомляють про грози та короткочасні дощі протягом наступних кількох днів. Втім, опади будуть не скрізь. Водночас температура повітря буде комфортною.
Початок літа, за даними синоптиків, розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним.