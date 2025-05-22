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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1780
Время на прочтение
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На Украине движется ненастье: где будут грозы, град и сильный ветер

В ряде областей объявлен уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Непогода.

Непогода. / © Associated Press

В четверг, 22 мая, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"22 мая днем в западных и Винницких областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

На западе Украины, а также частично в центре объявлен уровень опасности.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца недели. В частности, синоптики сообщают о грозах и кратковременных дождях в течение следующих нескольких дней. Впрочем, осадки будут не везде. В то же время, температура воздуха будет комфортной.

Начало лета по данным синоптиков начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным.

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Дата публикации
Количество просмотров
1780
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