На Украине движется ненастье: где будут грозы, град и сильный ветер

Непогода. / © Associated Press

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В четверг, 22 мая, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"22 мая днем в западных и Винницких областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

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На западе Украины, а также частично в центре объявлен уровень опасности.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца недели. В частности, синоптики сообщают о грозах и кратковременных дождях в течение следующих нескольких дней. Впрочем, осадки будут не везде. В то же время, температура воздуха будет комфортной.

Начало лета по данным синоптиков начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным.

Дата публикации 14:16, 28.04.25 Количество просмотров 267 Погода в апреле забрала у украинцев это! Готовьтесь к дефициту черешни и абрикосов! Их не будет!