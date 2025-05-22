Летнее тепло, но не везде: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

В некоторых регионах будет тепло и сухо / © Associated Press

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине 22 мая и кому придется прихватить с собой зонтики.

Все детали — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Погода в четверг, 22 мая

Практически повсюду в четверг, 22 мая, в Украине будет доминировать теплая воздушная масса в течение дня +18+24 градуса. Такой прогноз в своем опубликовала синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди с грозами пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В Киеве 22 мая — без существенных осадков, днем воздух прогреется до +22 градусов. Также синоптики прогнозируют, что на юго-востоке местами до +28 °C.

В западных областях, в частности, во Львове, прогнозируются кратковременные дожди и грозы, дневная температура будет колебаться в пределах +19…+24 °C.

На юге страны возможны дожди и порывистый ветер, температура днем будет +18…+23 °C.

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В восточных регионах переменная облачность без осадков, с дневной температурой около +24 °C. Ветер ожидается преимущественно южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Погода в пятницу, 23 мая

В пятницу, 23 мая, дожди с грозами, местами град, шквалистое усиление ветра ожидается в западных областях. На остальных территориях страны без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +20+25 градусов, в Крыму и южных областях +23+28 градусов, на крайнем западе +12+17 градусов.

Погода в субботу, 24 мая

В субботу, 24 мая, дождь пройдет в северных и юго-западных регионах, местами ожидается гроза. В остальных областях без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, на Правобережье Украины переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных регионах +3+8 градусов, дневная +10+16 градусов. На остальных территориях ночью +10 +15 градусов, днем +23 +28 градусов.

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Погода в воскресенье, 25 мая

В воскресенье, 25 мая, дожди, временами с грозой пройдут на северо-востоке страны, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +7+12 градусов, на остальных территориях +11+16 градусов, дневная +18+23 градуса, на юго-востоке и Крыму +24+29 градусов.

Какая погода будет летом

Тем временем синоптики прогнозируют, каким может быть лето 2025 года в Украине. Сообщить, когда точно в Украину придет летняя погода, невозможно, но переход к летней температуре может произойти уже в мае. Об этом в интервью «Говорит Суханов» рассказала глава отдела метеорологических прогнозов «Укргидрометцентра» Наталья Голеня.

«В апреле-мае у нас практически каждый год происходит вторжение арктического воздуха с севера, когда температура ночью снижается до 0° или до минусов, — объяснила она.

Голеня добавила, как только уже будет активное тепло, температурный фон станет выше +20…25°, если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, то мы можем ожидать такие процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков».

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Также синоптики прогнозируют, что в этом году средняя температура лета в Украине может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким.

К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август — очень теплыми.

Ранее ТСН.ua сообщал, что погода в Украине готовит сюрпризы. Синоптики объяснили, почему лето опаздывает и когда ждать настоящего тепла в Украине.