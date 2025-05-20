Какая будет погода в Украине 21 мая: прогноз синоптика

Погода в Украине / © Associated Press

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В среду, 21 мая, в Украине будет теплая погода . Ожидается +17+24 градуса. -

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

Будут ли дожди

По прогнозу Диденко, дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины. В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.

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"Ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным", - пишет она.

В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагаются отличные +22 градуса.

Напомним, сегодня, 20 мая, в Украине будет снова преобладать влажная погода с периодическими дождями. Прояснения с солнышком также будут.

«Температура воздуха в течение дня составит +13…18°C, на Волыни, Ровенщине и Луганской области будет +17…20°C», — отметила Диденко.

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По ее данным, в четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +20-25 градусов и только на западе 23 мая атмосферный фронт освежит воздух до +15-20 градусов.