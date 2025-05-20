- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая будет погода в Украине 21 мая: прогноз синоптика
Температура воздуха в Украине 21 мая значительно повысится.
В среду, 21 мая, в Украине будет теплая погода . Ожидается +17+24 градуса. -
Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.
Будут ли дожди
По прогнозу Диденко, дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины. В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.
"Ветер завтра будет с запада, умеренный, в восточных областях может быть сильным", - пишет она.
В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагаются отличные +22 градуса.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Украине будет снова преобладать влажная погода с периодическими дождями. Прояснения с солнышком также будут.
«Температура воздуха в течение дня составит +13…18°C, на Волыни, Ровенщине и Луганской области будет +17…20°C», — отметила Диденко.
По ее данным, в четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +20-25 градусов и только на западе 23 мая атмосферный фронт освежит воздух до +15-20 градусов.