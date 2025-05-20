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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода в Україні 21 травня: прогноз синоптикині

Температура повітря в Україні 21 травня значно підвищиться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © Associated Press

У середу, 21 травня, в Україні буде тепла погода. Очікується +17+24 градуси. —

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Чи будуть дощі

За прогнозом Діденко, дощі 21 травня ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України. У південній частині та на півночі України (окрім Сумщини) без істотних опадів.

“Вітер завтра буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним”, — пише вона.

У Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачаються чудові +22 градуси.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть.

«Температура повітря протягом дня становитиме +13…18°C, на Волині, Рівненщині та на Луганщині буде +17…20°C», — зазначила Діденко.

За її даними, у четвер-п’ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20-25 градусів і лише на заході 23 травня атмосферний фронт освіжить повітря до +15-20 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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