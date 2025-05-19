Погода в Україні готує сюрпризи: на що чекати

Потепління можна очікувати на початку третьої декади травня / © ТСН

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Погода в Україні знову дивує. Метеорологічне літо запізнюється! Україну все ще не покидають дощі, але синоптики розповіли, коли це може змінитися. Отож, яким буде новий робочий тиждень та коли чекати тепла — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Весни вже не буде? Погода в Україні знову вражає!

Метеорологічне літо запізнюється! Україну все ще не покидають дощі, але синоптики розповіли, коли це може змінитися. Отож, яким буде новий робочий тиждень та коли чекати тепла — дивіться вже за мить в ексклюзиві тсн юей.

Понеділок, 19 травня, принесе українцям класичну травневу погоду — з дощами, сонцем і помірним теплом. Прогноз синоптиків свідчить про помірну нестійкість погодних умов на всій території країни, але з помітним потеплінням у південних регіонах. У центрі України, зокрема в Києві, Черкасах і Полтаві, очікуються короткочасні дощі та місцями зливи. Температурні показники вдень коливатимуться в межах +18…+20 °C. Західні регіони, включно зі Львовом, Тернополем та Ужгородом, також перебуватимуть під впливом атмосферних фронтів — там можливі дощі, а температура повітря буде дещо нижчою: +11…+14 °C вдень. Схід України зустріне новий тиждень із хмарністю та дощами. У Харкові, Донецьку та Луганську прогнозуються короткочасні опади, але температура залишиться комфортною — до +21…+22 °C вдень. У північних регіонах, зокрема в Сумах і Чернігові, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями та температурою до +19 °C вдень. Найспокійніша погода буде на півдні — в Одесі, Херсоні та Миколаєві. Тут обіцяють переважно сонячний день без істотних опадів, із денною температурою до +24 °C. У Дніпрі та Запоріжжі — мінлива хмарність із можливими зливами, температура повітря — до +20 °C. Загалом 19 травня стане ще одним днем контрастної, дощі чергуватимуться з сонцем, а температура повітря в більшості регіонів сягатиме +18…+24 °C. Водночас українцям варто мати при собі парасолю, бо короткочасні дощі усе ніяк не покидають Україну.

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А от чи чекати ще заморозків і снігу в Україні, де йтимуть дощі та грози та коли почнеться таке довгоочікуване потепління й чи буде воно різким, — в інтерв’ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптикиня пояснила, що таке різке похолодання у травні зумовлене надходженням холодної повітряної маси з північних широт, хоча зазначає, що висновки мають робити колеги з Інституту гідрометеорології.

«Такі паралелі відразу проводити, звичайно, ми не можемо. Це більш глобальні дослідження, наукові. Треба, щоб вже аналізували саме наукові співробітники, наприклад, з Інституту гідрометеорології. Але по факту можемо сказати, що така прохолодна погода, яка зараз спостерігається, пов’язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт. Просто зараз така циркуляція атмосферних процесів, що у нас постійно є повітряні потоки з північних широт і продовжує надходити ось це прохолодне повітря», — зазначила вона.

За словами Птухи, найближчі декілька днів Україна все ще перебуватиме в полі слабко зниженого атмосферного тиску, він дещо зазнаватиме коливань.

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«Також у повітряних просторах над нашою територією досі панує прохолодне вологе повітря з північних напрямків. А вдень при прогріванні зумовлюється збільшення хмарності та невеликі дощі. Якраз в денні години можемо спостерігати, що сонечко може сяяти тривалий час, а потім надходить хмара з дощами різної інтенсивності, потім знову вона відходить, знову сонце. Такі процеси можуть чергуватися. Це говорить саме про нестійкість атмосфери», — каже вона.

Загалом наразі погода залишатиметься вологою з нестабільними атмосферними процесами, тому поки стабільного сонця та сухої погоди по всій території фахівці не очікують. Втім, каже Птуха, потепління можна очікувати на початку третьої декади травня. Але поки в нас практично до кінця другої декади, 20-х чисел, залишається плюс-мінус ось такий температурний фон, як зараз.

Раніше заморозки в Україні фіксували й у червні. На питання, чи можливо, що похолодання все ж таки ще буде? Птуха відповіла, що статистично якщо говорити, то й у травні, й у червні бувають такі процеси. Втім, за її словами, можливо, все ж після таких тривалих процесів з півночі зараз зміниться трошки барична конфігурація, тобто циркуляція атмосферних процесів, і вже буде більше надходити тепле повітря. І хоча у 2024 році метеорологічне літо настало ще в середині травня, цього року воно все ж таки почнеться пізніше.

Яким може бути початок літа

Ну, а ще синоптики потроху прогнозують, яким може бути початок літа. За даними фахівців, червень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним. У гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях можливі заморозки до -5 °C, особливо на високогір’ї Карпат.

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У Києві червень обіцяє бути теплим, з денними температурами до +25 °C та нічними — до +15 °C. Опади будуть помірними, з переважанням сухої та сонячної погоди. Загалом, початок літа в Україні буде сприятливим для відпочинку на природі та сільськогосподарських робіт, з помірними температурами та достатньою кількістю опадів.

Зокрема, кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим. Ба більше, каже, що можуть бути нові температурні рекорди. Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою, ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж.

Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди, і 2025 рік, найімовірніше, не буде винятком.

За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з’явиться за кілька діб до настання відповідної події.

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