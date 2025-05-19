Погода в Украине готовит сюрпризы: чего ожидать

Потепление можно ожидать в начале третьей декады мая / © ТСН

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Погода в Украине снова удивляет. Метеорологическое лето опаздывает! Украину все еще не покидают дожди, но синоптики рассказали, когда это может измениться. Итак, какой будет новая рабочая неделя и когда ждать тепла — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Весны уже не будет? Погода в Украине снова впечатляет!

Метеорологическое лето опаздывает! Украину все еще не покидают дожди, но синоптики рассказали, когда это может измениться. Итак, какой будет новая рабочая неделя и когда ждать тепла — смотрите уже через мгновение в эксклюзиве тсн юэй.

Понедельник, 19 мая, принесет украинцам классическую майскую погоду с дождями, солнцем и умеренным теплом. Прогноз синоптиков свидетельствует об умеренной неустойчивости погодных условий по всей территории страны, но с заметным потеплением в южных регионах. В центре Украины, в частности, в Киеве, Черкассах и Полтаве, ожидаются кратковременные дожди и местами ливни. Температурные показатели днем будут колебаться в пределах +18… +20 °C. Западные регионы, включая Львов, Тернополь и Ужгород, также будут находиться под влиянием атмосферных фронтов — там возможны дожди, а температура воздуха будет несколько ниже: +11… +14 °C днем. Сход Украины встретит новую неделю с облачностью и дождями. В Харькове, Донецке и Луганске прогнозируются кратковременные осадки, но температура останется комфортной до +21… +22 °C днем. В северных регионах, в частности, в Сумах и Чернигове, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и температурой до +19 °C днем. Самая спокойная погода будет на юге — в Одессе, Херсоне и Николаеве. Здесь обещают преимущественно солнечный день без существенных осадков с дневной температурой до +24 °C. В Днепре и Запорожье переменная облачность с возможными ливнями, температура воздуха — до +20 °C. В целом 19 мая станет еще одним контрастным днем, дожди будут чередоваться с солнцем, а температура воздуха в большинстве регионов будет достигать +18… +24 °C. В то же время, украинцам стоит иметь при себе зонт, потому что кратковременные дожди все никак не покидают Украину.

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А вот ждать ли еще заморозков и снега в Украине, где будут идти дожди и грозы и когда начнется такое долгожданное потепление и будет ли оно резким, — в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптикиня объяснила, что такое резкое похолодание в мае обусловлено поступлением холодной воздушной массы из северных широт, хотя отмечает, что выводы должны делать коллеги из Института гидрометеорологии.

«Такие параллели сразу проводить, конечно, мы не можем. Это более глобальные исследования, научные. Надо, чтобы уже анализировали научные сотрудники, например, из Института гидрометеорологии. Но по факту можем сказать, что такая прохладная погода, которая сейчас наблюдается, связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт. Просто сейчас такая циркуляция атмосферных процессов, что у нас постоянно есть воздушные потоки с северных широт и продолжает поступать этот холодный воздух», — отметила она.

По словам Птухи, ближайшие несколько дней Украина все еще будет находиться в поле слабо пониженного атмосферного давления, оно будет несколько испытывать колебания.

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«Также в воздушных просторах над нашей территорией до сих пор царит прохладный влажный воздух по северным направлениям. Днем при прогревании обуславливается увеличение облачности и небольшие дожди. Как раз в дневные часы можем наблюдать, что солнышко может сиять длительное время, а затем поступает облако с дождями разной интенсивности, потом снова оно отходит, снова солнце. Такие процессы могут чередоваться. Это говорит о неустойчивости атмосферы», — говорит она.

В целом погода будет оставаться влажной с нестабильными атмосферными процессами, поэтому пока стабильного солнца и сухой погоды по всей территории специалисты не ожидают. Впрочем, говорит Птуха, потепления можно ожидать в начале третьей декады мая. Но пока у нас практически до конца второй декады, 20-х чисел, остается плюс-минус вот такой температурный фон, как сейчас.

Раньше заморозки в Украине фиксировали и в июне. На вопрос, возможно ли, что похолодание все же будет? Птуха ответила, что статистически если говорить, то и в мае, и в июне бывают такие процессы. уже будет больше поступать теплый воздух. И хотя в 2024 году метеорологическое лето наступило еще в середине мая, в этом году он все же начнется позже.

Каким может быть начало лета

Ну, а еще синоптики постепенно прогнозируют, каким может быть начало лета. По данным специалистов, июнь 2025 начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным. В горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях возможны заморозки до -5 ° C, особенно на высокогорье Карпат.

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В Киеве июнь обещает быть теплым с дневными температурами до +25 °C и ночными — до +15 °C. Осадки будут умеренными, с преобладанием сухой и солнечной погоды. В целом начало лета в Украине будет благоприятным для отдыха на природе и сельскохозяйственных работ, с умеренными температурами и достаточным количеством осадков.

В частности, климатологиня Вера Балабух рассказала, что лето в этом году может быть жарким и засушливым. Более того, говорит, что могут быть новые температурные рекорды. Средняя сезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может быть меньше обычного. Это создает риск мощных пожаров.

Балабух также добавила, что в последние годы привычными для каждого лета стали температурные рекорды, и 2025 год, вероятнее всего, не будет исключением.

По словам климатологии, невозможно точно предсказать предельные значения температуры для лета. Такие прогнозы указывают на общие тенденции, а более точная информация появится за несколько суток до наступления ответного события.

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