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РФ атаковала Украину 112 беспилотниками: какие области попали под удары
Ночью Украина отразила атаку из 112 российских беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить значительную часть вражеских целей, однако несколько регионов понесли поражения.
Российская армия атаковала Украину в ночь на 19 мая, применив 112 беспилотников разных типов. Из-за вражеских ударов пострадали пять украинских областей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
С вечера 18 мая и в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112-ю ударными беспилотниками типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Враг запускал дроны из направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово.
Украинская противовоздушная оборона на 09:30 обезвредила 76 беспилотников типа «Шахед» (дронов других типов) на востоке, севере и в центре страны. Так, 41 дрон был сбит огневыми средствами поражения, 35 — локационно потеряны/подавлены радиоэлектронной борьбой (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.
Напомним, во время российской атаки беспилотниками 19 мая взрывы раздавались в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время, этой ночью российские войска не запускали межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», о чем накануне предупреждала украинская разведка.
Отметим, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил, что россияне на аэродроме в Энгельсе загружают бомбардировщики Ту-95 ракетами, так что в ближайшие дни враг может устроить ракетную атаку по территории Украины.