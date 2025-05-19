РФ атаковала Украину 112 беспилотниками: какие области попали под удары

Российская атака на Украину беспилотниками «Шахед» / © ТСН.ua

Реклама

Российская армия атаковала Украину в ночь на 19 мая, применив 112 беспилотников разных типов. Из-за вражеских ударов пострадали пять украинских областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 18 мая и в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112-ю ударными беспилотниками типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Враг запускал дроны из направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово.

Реклама

Украинская противовоздушная оборона на 09:30 обезвредила 76 беспилотников типа «Шахед» (дронов других типов) на востоке, севере и в центре страны. Так, 41 дрон был сбит огневыми средствами поражения, 35 — локационно потеряны/подавлены радиоэлектронной борьбой (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

Напомним, во время российской атаки беспилотниками 19 мая взрывы раздавались в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время, этой ночью российские войска не запускали межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», о чем накануне предупреждала украинская разведка.

Отметим, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил, что россияне на аэродроме в Энгельсе загружают бомбардировщики Ту-95 ракетами, так что в ближайшие дни враг может устроить ракетную атаку по территории Украины.

Реклама