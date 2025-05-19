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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ночью 19 мая российские беспилотники атаковали Украину: где звучали взрывы

Россияне раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 19 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

  • Сумщина;

  • Шостка/окрестности (Сумщина);

  • Донетчина;

  • Большой Бурлук (Харьковщина);

  • Конотоп (Сумщина);

  • Старый Салтов (Харьковщина);

  • Черниговщина;

  • Богодухов (Харьковщина);

  • Прилукский р-н (Черниговщина);

  • Черкасская область;

  • Черкассы;

  • Полтавщина;

  • Кировоградщина;

  • Кропивницкий р-н.

Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области.

«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.

В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.

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