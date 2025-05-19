- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 647
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью 19 мая российские беспилотники атаковали Украину: где звучали взрывы
Россияне раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было громко.
В ночь на 19 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога.
В частности, взрывы прогремели:
Сумщина;
Шостка/окрестности (Сумщина);
Донетчина;
Большой Бурлук (Харьковщина);
Конотоп (Сумщина);
Старый Салтов (Харьковщина);
Черниговщина;
Богодухов (Харьковщина);
Прилукский р-н (Черниговщина);
Черкасская область;
Черкассы;
Полтавщина;
Кировоградщина;
Кропивницкий р-н.
Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области.
«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.
В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.