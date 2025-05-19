ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

Украину атаковали российские дроны: названо направление движения беспилотников

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 19 мая 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.

  • БПЛА в северной части Сумщины, курс западный.

Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области. Российская армия совершила массированную атаку несколькими волнами ударных БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела в городе поднялись пожары.

«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.

В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie