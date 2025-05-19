- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину атаковали российские дроны: названо направление движения беспилотников
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 19 мая 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БПЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
БПЛА в северной части Сумщины, курс западный.
Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области. Российская армия совершила массированную атаку несколькими волнами ударных БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела в городе поднялись пожары.
«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.
В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.