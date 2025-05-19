Украину атаковали российские дроны: названо направление движения беспилотников

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 19 мая 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

БПЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.

БПЛА в северной части Сумщины, курс западный.

Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области. Российская армия совершила массированную атаку несколькими волнами ударных БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела в городе поднялись пожары.

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«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.

В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.