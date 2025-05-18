Дуров пожаловался, что Франция якобы вмешивается в выборы в Румынии

Павел Дуров

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Основатель Telegram Павел Дуров намекнул, что Франция якобы обратилась к компании с просьбой заглушить консервативные голоса перед вторым туром президентских выборов в Румынии.

Об этом Дуров написал в Telegram.

Он посетовал, что «западноевропейское правительство» обратилось к Telegram с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии накануне президентских выборов в стране.

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Дуров напрямую не называл о какой стране идет речь, написав «угадайте кто» и добавив эмодзы в виде багета. Вероятно, так он намекнул на Францию.

«Вы не можете „защитить демократию“, уничтожив демократию. Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы. У вас есть свобода слова и честные выборы — или нет», — объяснил свою позицию россиянин.

В Министерстве иностранных дел Франции отвергли обвинения Дурова.

«В Telegram и Twitter распространяются абсолютно необоснованные обвинения в якобы вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении ведомства.

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В МИД Франции напомнили, что прошедший в декабре 2024 года первый тур президентских выборов в Румынии аннулировали из-за цифрового и финансового вмешательства связанных с Россией субъектов.

«В этом контексте недавние обвинения против Франции являются лишь отвлекающим маневром от реальных угроз вмешательства против Румынии.

Напомним, что, по результатам экзитполов, во втором туре президентских выборов в Румынии, состоявшемся в воскресенье, 18 мая, лидирует проевропейский кандидат, мэр румынской столицы Никушор Дан.