Кандидат в президенты Румынии "выставил счет" Украине: что еще требует, кроме денег

Джордже Симион / © Associated Press

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Пророссийский лидер румынских ультраправых и победитель первого тура президентских выборов Джордж Симион заявил, что хочет компенсации от Украины за помощь, которую Румыния предоставила.

Об этом передает Digi24.

Отвечая на вопрос, будет ли он поддерживать Украину как президент, Симион заявил, что «Румыния не даст ни одного лея другой стране, а сосредоточится на собственном населении».

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Румынский «симпатик» России заявил, что его позиция по поводу войны РФ против Украины — «это нейтралитет, не эскалация и не поставка оружия, а присоединение к политике Трампа».

«Мы нужны Украине, а не нам, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных усилиях», — сказал скандальный политик.

В частности, он возмущен передачей Украине Румынией системы Patriot.

«Я не знаю, будет ли эта компенсация отражена в контрактах на восстановление Украины, в зерне или других вопросах, но за систему „Петриот“, подаренную Клаусом Иоганнисом как измену интересов румынской нации, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны извлечь выгоду», — добавил кандидат в президенты.

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Напомним, что румынские националисты, поддерживающие идею România Mare (Великой Румынии), считают, что в состав их государства должны принадлежать Черновицкая и южная часть Одесской областей, которые до 1940 года входили в состав Румынии.

Заметим, что говоря о «национальных и религиозных правах румын» Симион повторяет тезис кремлевской пропаганды о якобы «притеснениях» нацменьшинств в Украине.

Напомним, 4 мая прошел первый тур выборов президента Румынии. В нем победу одерживает ультраправый политик Джордж Симион. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу.