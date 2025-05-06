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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Премьер подал в отставку: кто временно возглавит правительство Румынии

Министр внутренних дел Каталин Предой возглавил правительство Румынии после отставки Марселя Чолаку.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Временный премьер-министр Румынии

Каталин Предо. Фото: Inquam Photos

Временный президент Румынии Илие Болоян назначил министра внутренних дел Каталина Предою временным премьер-министром после отставки Марселя Чолаку.

Об этом сообщило издание DIGI24.

Предой, который также занимает должность временного президента Национально-либеральной партии (ПНЛ), возглавит правительство минимум на две недели — до формирования нового кабинета.

В отличие от обычного правительства, временный кабинет не может внедрять новую политику или инициировать законопроекты. Его задача — поддерживать функционирование государственного аппарата, издавая только необходимые административные акты. Срок его действия ограничен 45 днями.

Напомним, в воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялся «второй» за последние полгода первый тур президентских выборов. Однако результаты снова неутешительны и даже шокирующие.

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