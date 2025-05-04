Вибори президента Румунії: лідирує найгірший для України кандидат

Антиукраїнський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон на виборчій дільниці / © Associated Press

Реклама

У першому турі повторних президентських виборів у Румунії, що відбулися в неділю, 4 травня, перемогу здобуває ультраправий політик Джордже Сіміон. Він виступає проти військової допомоги Україні, критикує керівництво ЄС і симпатизує президенту США Дональда Трампа. Свою проросійську позицію Сіміон заперечує.

Як повідомляє Reuters, перемога Сіміона може ізолювати Румунію, підірвати приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО.

Сьогоднішнє голосування відбулося через п’ять місяців після того, як першу спробу проведення виборів у Румунії було скасовано через ймовірне втручання Росії на користь лідера ультраправих Каліна Джорджеску, якому заборонили балотуватися знову.

Реклама

Сіміон був одим з лідерів протестів проти скасування виборів, він підтримував Джорджеску, який назвав вибори «шахрайством» і закликав людей повернути собі країну.

«Це не просто перемога на виборах, це перемога румунської гідності. Це перемога тих, хто не втратив надії, тих, хто все ще вірить у Румунію, вільну, шановану, суверенну країну», — сказав Сіміон після того, як були оголошені результати екзитполів, за якими він впевнено лідирує у першому турі виборів, набираючи понад 30% голосів виборців.

Хто може потрапити в другий тур виборів

До другого туру виборів можуть потрапити колишній сенатор Крін Антонеску або мер Бухареста Нікушор Дан, які за результатми екзитполів ділили 2-3 місце.

65-річний Антонеску, який був відсутній у політиці протягом десяти років, хоче продовжувати суттєву роль Румунії у підтримці України та прозахідний курс країни.

Колишній антикорупційний активіст і столичний мер Нікушор Дан балотується від проєвропейської партії «Чесна Румунія».

Як повідомляє румунське видання Digi24, станом на 23:20 було підраховано голоси з 90% виборчих дільниць у Румунії.

Джордже Сіміон лідирує з 40,13%. Боротьба за друге місце загострилася. Антонеску має 21,15%, Нікушор Дан наблизився до 19,45%.

Чому вибори в Румунії важливі для України

На сьогодні Румунія передала Україні батарею ППО Patriot, навчає українських пілотів винищувачів і забезпечила експорт 30 мільйонів метричних тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца з моменту вторгнення Росії.

Окрім того, ця країна продовжує надавати допомогу для частини українських біженців і тепло прийняла їх на початку повномасштабного вторгнення.

Румунія виявилася єдиною західною країною-сусідом, яка не запровадила обмеження в сфері агросектору по відношенню до України.

Яка роль президента в Румунії

Президент Румунії має напіввиконавчу роль, яка включає командування збройними силами та головування в Раді безпеки, яка приймає рішення щодо військової допомоги.

Президент країни також може накласти вето на важливі голосування щодо ЄС та призначає прем’єр-міністра, головних суддів, прокурорів та керівників секретних служб.

Нагадаємо, Центральний виборчий орган Румунії заборонив ультраправому проросійському кандидату Каліну Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах.