Румунській політикині заборонили в’їзд до України: в чому її провина

Зарубіжна політична діячка вихваляє повномасштабне вторгнення РФ в Україну та пише листи кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Служба безпеки України на три роки заборонила в’їзд країни очільниці проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними СБУ, зарубіжна політикиня пише листи Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ та закликає до захоплення України. Також

Зокрема, Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Політикиня регулярно поширює наративи кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував координати для нових повітряних ударів по місту.

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