В Україні поширюється небезпечний грип: лікар попередив про серйозні ризики

Хоча загальна захворюваність на грип та ГРВІ в Україні поступово знижується, ситуація залишається напруженою, особливо через стрімке поширення нових штамів грипу.

Наразі в Україні домінує грип A, включаючи пандемічний штам H1N1 і варіант H2N3. Однак за останні два тижні майже всі нові випадки стосуються грипу B лінії Victoria.

Про це розповів доктор медичних наук, лікар-імунолог Андрій Волянський "24 Каналу".

За словами лікаря, хоча всі нинішні штами входять до складу вакцин, перебіг хвороби цього року є значно важчим, а рівень смертності набагато вищий.

"Якщо у звичайні сезони летальність грипу складає близько 0,1%, то цього року вона досягає 2%", – зазначає Волянський.

До основних факторів ризику він відносить:

Низький рівень вакцинації – менше 1% українців зробили щеплення від грипу.

Пізнє звернення до лікаря, коли ускладнення вже починаються.

Особливо небезпечним є те, що грип швидко уражає легені, і летальний наслідок може наступити вже на 5-6 день після появи перших симптомів.

"Ще одна проблема – нерішучість лікарів, які не завжди призначають специфічні противірусні препарати, що може призводити до бактеріальної пневмонії та тяжкого перебігу хвороби", – додає імунолог.

Нагадаємо, у Києві зареєстровано шість летальних випадків від ускладнень грипу. І якщо минулорічний епідеміологічний сезон фахівці називали важким, то цей вже охрестили катастрофічним. У столиці кількість хворих зростає вже другий тиждень – на минулому було зареєстровано понад 22 тисячі нових захворювань на грип та ГРВІ.