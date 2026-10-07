Все починається з незначної температури, а закінчується кашлем через декілька днів

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У Мережі поширюються чутки про «нову невідому інфекцію», яка атакує українців. Громадяни та лікарі пишуть про спалах респіраторних захворювань, які не вдається ідентифікувати, адже тести на коронавірус та грип дають негативні результати.

Захворювання може починатися з незначного підвищення температури — приблизно до 37,1 °C. Серед симптомів, які виникають у пацієнтів: сильна закладеність носа, нежить, слабкість і втома. Через декілька днів може з’явитися кашель та першить у горлі.

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Чимало таких випадків за останній тиждень зафіксовано у Києві. Принаймні люди скаржаться саме на такі симптоми, особливо на втому і кашель, який береться ніби нізвідки.

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Що кажуть у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб?

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, що нових штамів вірусу поки не виявлено.

«На минулому тижні були зафіксовані поодинокі випадки ковіду, але нових вірусів поки не зафіксовано. Тому це скоріш за все звичайний збудник респіраторної групи захворювань. Зразки, які ми підтверджуємо лабораторно, направляємо до Центру громадського здоров’я. Вони їх секвенують, і як тільки буде результат, там зможуть сказати: це ті ж самі штами, чи щось інше. Поки нічого нового не зафіксовано», — розповів ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва.

За його словами, епідеміологічний сезон тільки розпочався наприкінці вересня, тож фахівці лише почали активне спостереження за респіраторними інфекціями. Порівняти рівень захворюваності можна буде за результатами наступного тижня.

Пояснення інфекціоністки: чому хворіють діти та дорослі

Відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у соцмережі. Вона пояснила, що сезонне зростання негрипозних респіраторних захворювань традиційно починається після повернення дітей до шкіл.

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У цей період домінують риновіруси та віруси парагрипу, а також спостерігається менша активність сезонних коронавірусів, адено- та метапневмовірусів. За словами лікарки, тяжких госпіталізацій наразі немає, фіксуються лише поодинокі випадки нетяжкого грипу.

«Треба заспокоїтись, якщо захворіли — сидіть вдома і лікуйтесь. Середня тривалість симптомів приблизно 7–10 днів, кашель може тягнутися 2–3 тижні», — зазначає інфекціоністка.

Окрім того, вона радить зачиняти вікна після обстрілів, щоб не уражати додатково слизову оболонку дихальних шляхів.

«Своєчасно звертайтесь до лікаря, особливо групи ризику, для вирішення питання щодо противірусної терапії, не намагайтесь бути надмірно активними в період хвороби — і все буде добре», — заспокоює Ольга Голубовська.

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Дата публікації 18:21, 09.09.26 Кількість переглядів 172 Що буде з ліками: як масовані атаки вплинуть на асортимент в аптеках

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