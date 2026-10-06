Понтони Київ не врятують: ексміністр попередив про небезпеку масштабного колапсу на берегах Дніпра

Дніпро / © pexels.com

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Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян скептично оцінив можливість компенсувати понтонними переправами значну частину пропускної спроможності київських мостів у разі їх пошкодження. На його думку, такі переправи мають суттєві обмеження і не підходять для всіх видів транспорту.

Про це Омелян заявив в ефірі «Вечір.LIVE».

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Він назвав «дуже сміливою» заяву про те, що понтонні переправи зможуть забезпечити щонайменше половину нинішньої пропускної спроможності мостів.

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«Треба розуміти, що таке заїзд на понтон, що таке переїзд через понтон, яка його пропускна спроможність і виїзд на інший берег. Я вже не кажу про те, що і з того, і з іншого боку має бути наявна інфраструктура», — пояснив Омелян.

Окремою проблемою він назвав можливе використання таких переправ громадським транспортом. На думку ексміністра, перевозити понтонами велику кількість пасажирів може бути небезпечно.

«Я не можу уявити собі трамвай чи тролейбус, який буде проїжджати понтоном. Тому точно ні», — сказав він.

Омелян вважає, що понтонні переправи більше підходять для приватного та легкого транспорту.

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«Це все-таки для приватного транспорту або легкого транспорту, точно не для вантажного потоку», — наголосив він.

Особливо складною, за його словами, буде ситуація з важкими вантажівками. Омелян нагадав, що Південний міст є важливою транзитною артерією для великих вантажів, які рухаються у східному напрямку.

Тому перенаправлення такого потоку на понтонні переправи він назвав рішенням, яке потребує дуже серйозної оцінки ризиків і можливостей інфраструктури.

Що відомо про резервні переправи та захист мостів у Києві

Схожу оцінку раніше давав доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький. За його словами, понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити київські мости через обмеження щодо навантаження та брак необхідної інфраструктури на берегах Дніпра.

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Фахівець пояснював, що для повноцінного руху бракує підготовлених під’їздів, облаштованих з’їздів і самих понтонних конструкцій із характеристиками, які дозволили б пропускати великі транспортні потоки.

Водночас у Києві вже визначили місця для резервних маршрутів між лівим і правим берегами. За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, йдеться про насипні дамби з понтонними переправами.

У Києві також запустять додаткові рейси міської електрички за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі. Вони мають допомогти пасажирам швидше пересуватися столицею через ускладнений рух на мостах.

Паралельно Україна застосовує автоматизовані турелі для захисту мостових переходів від повітряних атак. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що за допомогою таких установок уже збивали реактивні безпілотники, зокрема «Герань-5».

За його словами, системи використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту, що дозволяє працювати навіть по швидкісних цілях. Водночас зона їх ефективного ураження залишається обмеженою через кулеметне озброєння.

На тлі атак КМВА також змінила правила руху мостами під час повітряної тривоги. На Південному мосту рух із правого на лівий берег обмежують на 15 хвилин після оголошення тривоги.

На Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках зупиняють на 15 хвилин після оголошення або відбою тривоги. Північним, Дарницьким мостами, мостом Патона та мостом Метро дозволено рухатися без таких обмежень.

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