Реактивні «Шахеди» атакують Київ

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Росія почала застосовувати проти України нові модифікації ударних та розвідувальних безпілотників, прагнучи завдати максимальної шкоди інфраструктурі до того, як Сили оборони масштабують ефективні протизаходи.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними Головного управління розвідки (ГУР) МО України, окупанти суттєво оновили свій дальнобійний ударний дрон «Герань-4». Зокрема, росіяни змінили оптичну навігацію, компас та бойову частину.

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Захист від РЕБ

БпЛА отримав нові компоненти автономної навігації, серед яких високоточний магніто-індукційний датчик виробництва США. Це дозволяє дрону легше орієнтуватися та наводитися на ціль в умовах активного придушення українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Власні двигуни

Китайський реактивний двигун замінили на новий російський, який виготовляють в особливій економічній зоні «Алабуга» (РТ). РФ активно імпортозаміщує іранські та китайські комплектуючі, налагоджуючи власне збирання.

Спеціальні боєголовки проти мостів

«Герань-4» отримала нову кумулятивно-розрізну спеціальну бойову частину (КРСН). Вона розроблена для пробивання високоміцної сталі, бетону та пошкодження конструкцій вантових мостів. Останніми днями ворог вже активізував удари цими БПЛА по Північному та Південному мостах через Дніпро у Києві.

Окрім цього, 5 жовтня бійці 8-го армійського корпусу ЗСУ перехопили новий розвідувальний дрон «Молнія-13». Він у півтора раза більший за попередні версії та оснащений чотирма двигунами.

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Під загрозою — уся логістика та залізниця

Використання нових реактивних БпЛА вже завдало суттєвої шкоди українській залізничній інфраструктурі та рухомому складу.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, через системні атаки РФ Україна майже вичерпала запаси локомотивів і наразі веде переговори з європейськими країнами, які мають таку ж ширину колії, щодо їх закупівлі. У приватному портовому операторі TIS зазначили, що дефіцит тяги вже став «вразливим місцем» для логістики портів (лише біля термінала в Південному на Одещині ворог пошкодив три локомотиви). Загалом від лютого 2022 року до вересня 2026 року РФ пошкодила або знищила понад 500 українських локомотивів.

Аналітики ISW підкреслюють: розширення виробництва, збільшення швидкості, маневреності та урізноманітнення пускових платформ свідчать про те, що РФ поспішає підірвати українську енергетику та логістику восени — напередодні жорстокої зимової повітряної кампанії.

Нагадаємо, військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов раніше заявив про те, що Росія могла сховати в Києві «очі» для «Шахедів». «Флеш» пояснив, що для роботи потенційного ретранслятора достатньо живлення та доступу до інтернету.

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