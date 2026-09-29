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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кордон РФ та Білорусі у вогні: безпілотники атакували пункти пропуску — що відомо (відео)

Станом на 10:00 офіційної інформації про нічну атаку ані від російської, ані від української сторони не надходило.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по КПП РФ та Білорусі

Атака по КПП РФ та Білорусі / © соцмережі

У ніч проти 29 вересня невідомі безпілотники атакували пункт пропуску «Червоний Камінь» на кордоні Білорусі та Росії.

Про це повідомляють моніторингові канали та OSINT-аналітики.

За їхніми даними, після атаки КПП нібито закрили для проїзду.

Станом на 10:00 офіційної інформації про нічну атаку ані від російської, ані від української сторони не надходило.

Водночас у Мережі поширюють кадри, які нібито зроблені на місці удару по пункту пропуску. На відео та фото видно масштабну пожежу й руйнування. Також немає підтвердження щодо наслідків атаки та можливих постраждалих.

© Supernova+

Це вже не перша атака на цей прикордонний перехід. Попередній удар стався 25–26 вересня. Як повідомляє «Гомельський флагшток», тоді було пошкоджено дві білоруські вантажівки.

Зокрема, приблизно за 30 км від прикордонного переходу повністю вигоріла кабіна фури Renault Premium, яка перевозила кавуни. Також було пошкоджено її напівпричіп. Ще один тягач DAF XF потрапив під атаку на в’їзді до пункту пропуску — приблизно за кілометр від кордону Білорусі.

За даними видання, цього разу загоряння не сталося. Водії обох вантажівок не постраждали.

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