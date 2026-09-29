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Шаманська натякнула на маніпуляції Ханумака щодо їхнього сина: ексчоловік публічно відповів їй
Колишньому подружжю не вдається мирно врегулювати стосунки.
Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська публічно висловилася про виховання дітей, після чого її колишній чоловік Руслан Ханумак відреагував на допис та показав їхнього спільного сина Артура.
У своєму фотоблогу Шаманська розмірковувала про емоційне насилля щодо дітей та заявила, що за такі дії, на її думку, має бути передбачена відповідальність. Вона не вказала імен, але відомо, що зірка виховує сина від ексчоловіка Ханумака, з яким часто конфліктує щодо виховання Артура.
«Я вважаю, що повинна бути кримінальна відповідальність за емоційне насилля та маніпуляції над дитиною!» — написала блогерка.
Водночас Ханумак сприйняв допис як натяк на нього. Він опублікував скриншот сториз ексдружини та лаконічно додав: «Все по класиці, Аліночко».
Після цього режисер записав відео із сином, якй грався у нього вдома. Під час розмови він сказав хлопчикові, що нібито «мама в інтернеті пише, що я тебе морально ґвалтую й маніпулюю». Потім запитав Артура: «Скажи, я тебе морально ґвалтую?»
Хлопчик спершу дещо розгубився, але відповів «ні», а згодом додав: «Тоді чому я завжди хочу до тебе?». У відповідь Ханумак сказав синові: «Ти мій улюблений син нарциса».
Через що посварилися Шаманська та Ханумак
Публічна суперечка між колишнім подружжям виникла на тлі новини про нові заручини Ханумака. Нещодавно режисер освідчився своїй обраниці просто під час заходу, де був ведучим. Після цього він також показав кадри, на яких його наречена проводить час із сином Артуром.
Водночас конфлікти між Шаманською та Ханумаком щодо виховання дитини тривають уже не перший рік. Подружжя офіційно розлучилося у березні 2024-го після майже семи років шлюбу.
Після повернення Ханумака зі США до України наприкінці 2024 року Артур почав проводити з батьком кілька днів. Шаманська стверджувала, що після одного з таких візитів син повернувся додому зі «скляними очима» та завченими фразами, а також заявляла, що батько налаштовує хлопчика проти неї.
Навесні 2025 року Шаманська розповідала, що судиться з колишнім чоловіком щодо визначення місця проживання сина. За словами блогерки, Ханумак нібито порушував домовленості щодо спілкування з дитиною, маніпулював сином і нав’язував йому російськомовний контент.
При цьому блогерка наголошувала, що не забороняє Ханумаку бачитися із сином. Водночас вона звинувачувала його в недотриманні домовленостей щодо повернення дитини та некоректній поведінці під час спілкування з хлопчиком.