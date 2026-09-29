Ольга Сумська показала рідкісне фото Антоніни Паперної та розповіла, якою вона була в дитинстві

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Українська акторка Ольга Сумська розповіла про життя її молодшої доньки Ганни з бойфрендом та показала старшу Антоніну.

Знаменитість поспілкувалась із прихильниками в Instagram. Артистці поставили чимало запитань. Зокрема, у неї поцікавились, як вона змогла відпустити молодшу Ганну Борисюк в доросле життя. Акторка говорить, що, звичайно, це було нелегко. Однак єдине, що їй лишається — прийняти це. Ольга Сумська ділиться, що найголовніше для неї, аби Ганна була щасливою. Також знаменитість дала пораду. Акторка говорить, що всі діти дорослішають, а батькам краще не втручатися в їхнє життя.

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«Зазвичай це відбувається зненацька… Ось доця була з вами, а потім раз — і вже зі своїм коханим… Просто прийняти це! Якщо донька знайшла себе — це щастя! Треба радіти! А от якщо прийшла з милим до вас — трохи інша розмова… Найголовніше — живіть своє життя, займайтесь улюбленою справою, а діти вже вилетіли з гнізда…», — зазначила акторка.

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Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Також Ольга Сумська не уникнула запитань про старшу доньку Антоніну Паперну. Тож, артистка показала їхнє фото, щоправда, архівне. Акторка ділиться, що ще змалечку Тоня фактично росла на театральній сцені, оскільки вона часто брала її з собою на роботу. Донька Ольги Сумської все вбирала в себе і врешті виросла, як говорить артистка, талановитою акторкою.

«Змалечку доця часто була зі мною на виставах, знала всі мої ролі в театрі Лесі Українки, я там працювала 20 років! Незабутній період життя! Виросла красунею, дуже талановита!» — прокоментувала артистка.

Ольга Сумська з донькою Антоніною / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилась, як підтримує молодий вигляд. Акторка зізналась, які уколи краси робить в 60 років.

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