Масована атака на Україну 29 вересня

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У ніч проти 29 вересня росіяни завдали чергового масованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів та понад пів сотні безпілотників. Повітряний напад тривав, починаючи з 18:00 минулого вечора. Ділимося наслідками російських атак по Києву та області, Одещині та Дніпропетровщині, а також тим, що зараз літає в українському небі.

Що збили сьогодні вночі

Для атаки сили РФ задіяли протикорабельну ракету «Циркон/Онікс» та дві балістичні ракети «Іскандер-М/С-400», випущені з Курської області. Крім того, зафіксовано пуски 152 ударних дронів типів Shahed, із яких 82 — реактивні, «Гербера», а також безпілотників-імітаторів «Пародія».

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Ворожі дрони також прямували з Орла, Міллерового, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Донецька та кримських Гвардійського й Чауди.

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За попередніми даними станом на 08:00, силам ППО вдалося знешкодити 109 повітряних цілей. Серед знищеного та подавленого засобами РЕБ:

1 протикорабельна ракета «Циркон”/”Онікс»;

2 балістичні ракети «Іскандер- М”/С-400;

106 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Водночас унаслідок обстрілу зафіксовано влучання на 24 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 16 об’єктах.

Наразі бойова робота продовжується, адже в українському повітряному просторі досі перебувають поодинокі безпілотники ворога. Громадян закликають не нехтувати сигналами тривоги та залишатися в укриттях.

Що зараз у небі

Станом на 09:20 у Києві нарешті оголосили довгоочікуваний відбій повітряної тривоги.

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Водночас в інших регіонах країни загроза з повітря все ще зберігається. Зокрема, у бік Дніпропетровщини зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб (КАБів).

Крім того, триває активний рух ворожих безпілотників. Один із реактивних БпЛА прямує через Вінниччину курсом на Тульчин, а ще один ворожий дрон зафіксували в районі Шаргорода — він рухається у напрямку Хмельницької області.

Також реактивний БпЛА засікли повз Дослідницьке: вектор його руху визначено в бік Фастова та Василькова.

Червона тривога оголошена в Харківській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях, а також на території Автономної Республіки Крим. Додатково, локальні червоні маркери небезпеки зафіксовані в окремих точках на межі Харківської, Сумської та Запорізької областей.

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Жовтий рівень тривоги мають Чернігівська, Житомирська, Київська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська та Запорізька області.

Наслідки російської атаки на Київ 29 вересня

Зранку 29 вересня Росія знову вдарила по Києву, внаслідок чого у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків та руйнування. У Голосіївському районі через влучання й падіння уламків сталося загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку, а також пошкоджено 6-поверховий будинок.

У результаті атаки постраждала одна людина, ще 10 осіб надзвичайники евакуювали на свіже повітря.

У Солом’янському районі уламки ворожих цілей впали на території приватного сектору, пошкодивши два житлові будинки. За інформацією КМВА та ДСНС, усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, оперативно ліквідовано.

Атака на Київську область: що відомо

Нагадаємо, російські окупанти атакують Київську область реактивними безпілотниками з кількох напрямків, через що ворожа атака в регіоні досі триває.

Унаслідок удару ворожого дрона в Бучанському районі загорівся приватний житловий будинок, а також спалахнула покрівля сусідньої оселі.

Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу на площі понад 300 квадратних метрів, урятували двох людей та передали поранених медикам для подальшої госпіталізації.

Атака на Одещину: наслідки станом на ранок

Росіяни продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок чергової ворожої атаки руйнувань зазнало цивільне підприємство, де поранення дістали шестеро осіб.

Крім того, під удар потрапили обʼєкти портової інфраструктури, місцевий ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, а також легковий і вантажний транспорт. Через це травмувалися ще двоє людей, а на кількох локаціях спалахнули пожежі.

На місцях влучань триває активна ліквідація наслідків обстрілу. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Дніпропетровщину 29 вересня

Російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області, застосовуючи артилерійське озброєння та безпілотники.

У Синельниківському районі під ворожими ударами опинилися Миколаївська та Петропавлівська громади. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнало місцеве підприємство, а також спалахнули пожежі. Водночас на Нікопольщині окупанти гатили по території Покровської громади та безпосередньо по Нікополю. В усіх випадках минулося без загиблих і поранених.

Деталі наслідків ворожих атак опублікував очільник ГУ НП у Дніпропетровській області Олександр Ганжа.

Удар росіян по Запорізькій області

Протягом доби росіяни здійснили понад 700 масованих ударів по півсотні населених пунктів Запорізького регіону. Унаслідок ворожих обстрілів обласного центру та Запорізького району зазнали поранень 34 особи.

Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, задіяли майже 550 дронів, провели 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та понад 140 разів гатили з артилерії по мирних містах і селах області, пише Іван Федоров.

Росіяни вгатили біля кордону з Польщею

Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Волині ворожий безпілотник типу «Шахед» із реактивним двигуном влучив у селі Старовойтове Ковельського району, приблизно за 2 км від кордону з Польщею.

Ударною хвилею пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту «Ягодин» на в’їзді до терміналу. За попередніми даними, зафіксованими Волинською ОВА, звернень щодо травмованих або загиблих не надходило.

У Варшаві також відреагували на подію. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що удар стався неподалік прикордонного переходу з Польщею у Дорогуську, проте порушення польського повітряного простору не було. Під час атаки системи ППО та польська авіація перебували в повній готовності, а після скасування тривоги літаки повернулися на бази, і сили оборони перейшли в режим чергування.

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