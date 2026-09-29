Перші заморозки вже близько: синоптик попередив, коли в Україні різко похолоднішає

Коли в Україну прийдуть перші заморозки — прогноз синоптика / © Getty Images

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В Україні після кількох теплих і сонячних днів очікується нове похолодання, яке може принести перші осінні заморозки. Температура почне відчутніше знижуватися напередодні вихідних.

Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

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За його словами, осінній режим погоди на Черкащині фактично встановився ще 22 вересня. Саме тоді середньодобова температура повітря перейшла через позначку +15 °C у бік зниження. Після дощового та прохолодного періоду у вихідні до регіону знову повернулося тепло — настало так зване «бабине літо».

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Наразі вдень сонце прогріває повітря майже до літніх показників — +19…+21 °C. Водночас через довші осінні ночі повітря встигає значно охолонути, тому температура опускається до +7…+9 °C.

Протягом поточного робочого тижня погода дещо зміниться, однак опадів синоптики не очікують. Причиною є масштабний антициклон зі сходу, виступ якого заблокував просування до Черкащини циклонів як з Атлантики, так і з південних морів. Взаємодія атмосферних утворень спричинятиме посилений вітер, проте суттєво не вплине на переважно сонячний характер погоди.

Від 29 вересня до 1 жовтня зберігатиметься класична антициклональна погода. Аномально високий атмосферний тиск забезпечуватиме малохмарне небо, а ймовірність опадів буде низькою.

Ночі та ранки при цьому стануть прохолоднішими — синоптики прогнозують +5…+10 °C. У денні години буде значно тепліше: стовпчики термометрів підніматимуться до +15…+20 °C.

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Більш відчутні зміни очікуються напередодні вихідних. Черкащина потрапить під вплив ядра північного антициклону та холодної тилової частини атлантичного циклону. Через це до області почне надходити сухе та прохолодніше повітря з північного сходу.

За попередніми прогностичними розрахунками, температурний фон знизиться. Вдень очікується лише +11…+16 °C, тоді як уночі температура становитиме +3…+8 °C.

Саме в цей період можуть з’явитися перші осінні заморозки. За ясного неба додаткове нічне вихолоджування може призвести до зниження температури на поверхні ґрунту до 0…-3 °C. Водночас Постригань наголосив, що розвиток синоптичної ситуації продовжують відстежувати, а прогноз уточнюватимуть у короткостроковій перспективі.

За кліматичними даними Черкащини, середньою датою першого заморозку на поверхні ґрунту є 3 жовтня. Втім, у різні роки терміни суттєво відрізнялися. Найраніше заморозки в області фіксували 31 серпня 1966 року. Натомість 1974 року їх не було аж до 27 жовтня.

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Попри очікуване похолодання, синоптик зазначив, що попереду ще чимало сонячних осінніх днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли саме чекати на перші заморозки восени 2026 року та в яких областях вони найімовірніші.

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