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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жовтень розпочнеться сонячно, але вдарять заморозки — прогноз синоптиків

Середня температура в жовтні, за прогнозом, становитиме +6…+12°, а кількість опадів буде близькою до норми. У деяких містах на початку місяця буде помітно тепліше, але потім прийдуть дощі та похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Початок жовтня ще потішить теплом

Початок жовтня ще потішить теплом / © pexels.com

За попередніми прогностичними розрахунками, жовтень в Україні почнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Утім, заморозки в першій половині жовтня — звичайне для клімату явище, тож їх варто очікувати навіть попри теплий старт.

Для аграріїв такий сценарій вигідний: суха й сонячна погода дає озимині укорінитися під урожай наступного року, а також підсушує незібрані соняшник, сою та кукурудзу.

У Києві жовтень розпочнеться сонячно й досить тепло. Після 4 жовтня очікуються короткочасні дощі, а потім встановиться більш помірна погода з прохолодними ночами.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде зима 2026–2027 року в Україні.

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