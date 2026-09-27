Початок жовтня ще потішить теплом / © pexels.com

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За попередніми прогностичними розрахунками, жовтень в Україні почнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

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Утім, заморозки в першій половині жовтня — звичайне для клімату явище, тож їх варто очікувати навіть попри теплий старт.

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Для аграріїв такий сценарій вигідний: суха й сонячна погода дає озимині укорінитися під урожай наступного року, а також підсушує незібрані соняшник, сою та кукурудзу.

У Києві жовтень розпочнеться сонячно й досить тепло. Після 4 жовтня очікуються короткочасні дощі, а потім встановиться більш помірна погода з прохолодними ночами.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде зима 2026–2027 року в Україні.

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