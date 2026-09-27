Відома українська співачка через серйозні проблеми зі здоров'ям скасовує концерти: що сталося

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

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Українська співачка Катерина Павленко, вона ж Monokate, ставить на паузу свою концертну діяльність.

Про це виконавиця повідомила в Instagram. Як виявилося, у Катерини Павленко виникли проблеми зі здоров’ям, які вимагають серйозних рішень і певний час на відновлення. Тож, артистці зараз неможна виступати, а всі заплановані концерти вона переносить на весну 2027 року. Зараз співачці необхідно лікуватися, відновлюватися, перебувати в спокої та берегти себе.

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«На жаль, я зіткнулася з проблемами зі здоров’ям, які вимагають прийняття серйозних рішень і часу на відновлення. У зв’язку зі станом мого здоров’я, мені доведеться тимчасово зупинити активну концертну діяльність. Концерти будуть перенесені на весняний тур, який ми оголосимо скоро. Зараз мій режим вимагає максимального спокою і мінімізувати подорожі і всякі штуки, що пов’язані з підняттям важких речей», — ділиться співачка.

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Катерина Павленко

Навіть у такі моменти Катерина Павленко не втрачає оптимізму. Співачка говорить, що тепер вона зможе присвятити себе написанню нової музики. Загалом, у період реабілітації знаменитість займатиметься студійною роботою. Раніше у зірки не вистачало на це часу через постійну зайнятість.

«Я для себе знайшла позитив у цій ситуації. Тепер я зможу сконцентруватися на студійній роботі. Зараз у мене є класна можливість доробити музику, яку я не встигала через те, що постійно була в русі. 1 жовтня вже чекайте на реліз. Все інше планую доробити найближчим часом», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Гладкий розповів про свою серйозну невиліковну хворобу. Про недугу артист дізнався лише взимку цього року.

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