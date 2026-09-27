Кохання попри вік: Павлік, Полякова, Ступка та інші зіркові пари, яких розділяють від 15 до 35 років

Остап Ступка та Маргарита Ткач, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова, Оля Полякова та Вадим Буряковський / © Колаж ТСН.ua

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Для кохання не існує універсальної формули, а різниця у віці між партнерами не завжди стає перешкодою для створення родини. Український шоубізнес знає чимало пар, у яких один із закоханих значно старший за іншого.

Хтось із цих знаменитостей уже багато років живе у шлюбі та виховує дітей, а хтось лише будує спільне майбутнє. Їхні стосунки свого часу привертали увагу саме через різницю у віці, однак згодом на перший план вийшли спільні плани, побут і сімейне життя.

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Редакція сайту ТСН.ua пригадує історії українських зіркових пар, між якими роки різниці обчислюються десятками.

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Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова — 28 років

Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Одна з найвідоміших українських пар із суттєвою різницею у віці — співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп’яхова. Між подружжям 28 років різниці.

Їхня історія почалася не зовсім традиційно: Катерина ще з дитинства була прихильницею творчості артиста, ходила на його концерти й навіть мала спільне фото з майбутнім чоловіком задовго до початку їхнього роману. Згодом дівчина стала концертною директоркою Павліка, а професійне спілкування переросло в особисті стосунки.

У травні 2020 року Павлік і Реп’яхова офіційно стали чоловіком і дружиною. Згодом у них народився син Михайло. У 2026 році хлопчик відсвяткував п’ятиріччя, а зіркові батьки влаштували йому масштабне свято.

Різницю у віці пара не приховує. Ба більше, Катерина неодноразово розповідала про те, як сприймає цей аспект їхнього шлюбу. У січні 2026 року вона відверто говорила про те, як відчуває 28-річну різницю з чоловіком.

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Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

За роки разом подружжя пройшло через чимало публічних обговорень, але продовжує будувати сімейне життя та виховувати спільного сина.

Оля Полякова та Вадим Буряковський — 16 років

Оля Полякова та Вадим Буряковський / © instagram.com/polyakovamusic

Ще одна пара, яка давно стала невіддільною частиною українського шоубізнесу, — співачка Оля Полякова та бізнесмен Вадим Буряковський. Їх розділяє 16 років.

З майбутнім чоловіком артистка познайомилася на його дні народження, де виступала на запрошення друзів. Спершу між ними було лише дружнє спілкування, однак поступово воно переросло у роман. Згодом Вадим освідчився Олі, коли вона була вагітна першою дитиною. У 2007 році пара зіграла весілля.

Оля Полякова та Вадим Буряковський / © instagram.com/polyakovamusic

Їхній шлюб триває вже понад два десятиліття. Подружжя виховує двох доньок — Машу та Алісу. У вересні 2026 року Полякова вперше показала архівні фотографії зі свого весілля, якому вже виповнилося 22 роки.

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Водночас їхній сімейний шлях не можна назвати безхмарним. Вадим відверто розповідав про кризи у шлюбі, а сама Полякова не приховує, що в подружньому житті трапляються емоційні моменти. Втім, попри це, пара залишається разом.

Оля Полякова та Вадим Буряковський / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова також неодноразово жартувала про характер чоловіка та їхню сімейну динаміку. У 2026 році вона навіть присвятила Вадиму жартівливу пісню після його гучних інтерв’ю.

Володимир та Катерина Остапчуки — 16 років

Володимир та Катерина Остапчуки / © instagram.com/vova_ostapchuk

Помітна різниця у віці й у родині ведучого Володимира Остапчука та його дружини Катерини Полтавської. Між подружжям 16 років.

Пара почала зустрічатися восени 2022 року. Уже в лютому 2023-го Катерина натякнула на шлюб, а згодом закохані офіційно підтвердили, що стали чоловіком і дружиною.

На момент знайомства Катерина була значно молодшою за ведучого, через що їхній роман одразу опинився під пильною увагою публіки. Втім, пара продовжила стосунки, а згодом у них народився спільний син Тимофій.

У травні 2026 року Остапчук уперше показав фото з весільного святкування. Подружжя вирішило влаштувати повноцінне свято перед переїздом до Канади, адже до цього офіційний шлюб уже був зареєстрований, але великої весільної церемонії пара не проводила.

Володимир та Катерина Остапчуки / © instagram.com/vova_ostapchuk

Остап Ступка та Маргарита Ткач — 35 років

Остап Ступка та Маргарита Ткач / © instagram.com/ostap.stupka

Одна з найбільш помітних за різницею у віці пар українського шоубізнесу — актор Остап Ступка та театрознавиця Маргарита Ткач. Між ними 35 років.

Їх звів театр. Маргарита брала в Остапа інтерв’ю для культурного інтернет-видання, і саме під час цього знайомства між ними виникла взаємна симпатія.

Їхні стосунки почалися приблизно у 2024 році, а різниця у віці від самого початку була очевидною для публіки. Водночас Ступка та Ткач продовжили роман і поступово стали частіше з’являтися разом.

Остап Ступка та Маргарита Ткач / © instagram.com/manipuliantka

Маргарита пов’язана з театром, журналістикою, театральною критикою та артменеджментом. Саме спільне професійне середовище стало важливою частиною їхньої історії.

Пара також говорила про можливе весілля. Маргарита зізнавалася, що хотіла б офіційно оформити стосунки, тоді як Остап на той момент не поспішав із таким рішенням.

Остап Ступка та Маргарита Ткач / © instagram.com/ostap.stupka

У вересні 2026 року Ступка знову привернув увагу до їхнього роману: після тривалої паузи в публічності він показався разом із Маргаритою та провів із нею свій 59-й день народження.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька — 19 років

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / © instagram.com/yuliana_koretska

На 19 років молодша за Сергія Танчинця його дружина Юліана Корецька. Лідер гурту «Без Обмежень» та піарниця почали відкрито говорити про свої стосунки навесні 2024 року.

Їхній роман розвивався досить стрімко. Пара почала жити разом, а влітку 2025 року Танчинець освідчився коханій під час відпочинку в Карпатах. Згодом закохані таємно одружилися, а на початку 2026 року музикант підтвердив шлюб весільними фотографіями.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / © instagram.com/yuliana_koretska

Після весілля Юліана також поступово вливається у сімейне життя артиста. Вона показувала свої теплі стосунки з його сином від першого шлюбу.

Сам Танчинець говорить про їхній шлюб через підтримку, турботу та спільні інтереси. У вересні 2026 року подружжя відсвяткувало першу річницю офіційного шлюбу.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / © instagram.com/sergii_tanchynets

Історії цих пар дуже різні. У когось стосунки тривають понад два десятиліття, хтось виховує маленьких дітей, а хтось лише визначається з подальшими планами.

Різниця у 16, 19, 28 чи навіть 35 років неминуче привертає увагу, особливо коли йдеться про публічних людей. Проте самі знаменитості у своїх розповідях про стосунки найчастіше говорять не про цифри, а про побут, підтримку, спільні захоплення, дітей, кризи та плани на майбутнє.

У результаті кожна з цих історій розвивається за власним сценарієм — від багаторічного шлюбу Олі Полякової та Вадима Буряковського до відносно нового подружнього життя Сергія Танчинця та Юліани Корецької.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала про інші зіркові подружжя, які роками залишаються разом попри випробування та зміни у житті, та показала їхній вигляд на початку стосунків та зараз.

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