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Атака дронів на Київ: росіяни поцілили в офісну будівлю
Після ворожого удару виникла пожежа — на місце прибули рятувальники.
Російські окупанти в ніч проти 26 вересня атакували Київ ударними безпілотниками.
Про наслідки повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).
«У Солом’янському районі загоряння офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА», — йдеться в офіційному повідомленні КМВА.
На місце події оперативно прибули рятувальники та аварійні служби, щоб локалізувати вогонь і не допустити його поширення на сусідні споруди.
Раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.
Також стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.