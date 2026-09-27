Атака дронів на Київ: росіяни поцілили в офісну будівлю

Столиця перебувала під атакою / © Associated Press

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Російські окупанти в ніч проти 26 вересня атакували Київ ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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«У Солом’янському районі загоряння офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА», — йдеться в офіційному повідомленні КМВА.

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На місце події оперативно прибули рятувальники та аварійні служби, щоб локалізувати вогонь і не допустити його поширення на сусідні споруди.

Раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.

Також стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.

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