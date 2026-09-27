- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли України, Трамп не підтвердив згоду на виробництво ракет Patriot в Україні: головні новини ночі 27 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 вересня 2026 року:
Троє загиблих і четверо поранених: Росія вдарила по Запорізькій області Читати далі –>
Німеччина передала Росії жорстке послання: Сибіга розкрив деталі розмови Вадефуля з Лавровим Читати далі –>
Вибух і пожежа в Києві: стало відомо про влучання російського БпЛА Читати далі –>
Трамп не підтвердив слова Зеленського щодо виробництва ракет Patriot: що сталося після зустрічі Читати далі –>
Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: