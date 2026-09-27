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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Нічні обстріли України, Трамп не підтвердив згоду на виробництво ракет Patriot в Україні: головні новини ночі 27 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © Запорізька ОВА

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 вересня 2026 року:

  • Троє загиблих і четверо поранених: Росія вдарила по Запорізькій області Читати далі –>

  • Німеччина передала Росії жорстке послання: Сибіга розкрив деталі розмови Вадефуля з Лавровим Читати далі –>

  • Вибух і пожежа в Києві: стало відомо про влучання російського БпЛА Читати далі –>

  • Трамп не підтвердив слова Зеленського щодо виробництва ракет Patriot: що сталося після зустрічі Читати далі –>

  • Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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