ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

У Луганську пролунала серія вибухів після атаки дронів

Повідомляється, що на території військового об’єкту пролунала серія вибухів. Офійного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Луганську неспокійно

У Луганську неспокійно / © Associated Press

У тимчасово окупованому Луганську невідомі дрони здійснили атаку на один з об’єктів окупантів.

Про це повідомляє моніторинговий паблік Exilenova+.

За свідченнями місцевих, на території військового об’єкту пролунала серія вибухів.

«СОУ завдають ударів по району колишнього Луганського прикордонного загону в окупованому Луганську. Зафіксовано понад п’ять вибухів на території», — йдеться в повідомленні.

На цій локації, яку використовують російські окупаційні війська, сталася вторинна детонація.

На момент публікації підтвердженої інформації про атаку немає.

Нагадаємо, у Луганську пролунала серія вибухів ввечері 24 вересня. У місті спалахнули масштабні пожежі. Окрім військового об’єкта, сильна пожежа спалахнула в одному з торгових центрів міста.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie