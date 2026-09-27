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У Луганську пролунала серія вибухів після атаки дронів
Повідомляється, що на території військового об’єкту пролунала серія вибухів. Офійного підтвердження цієї інформації наразі немає.
У тимчасово окупованому Луганську невідомі дрони здійснили атаку на один з об’єктів окупантів.
Про це повідомляє моніторинговий паблік Exilenova+.
За свідченнями місцевих, на території військового об’єкту пролунала серія вибухів.
«СОУ завдають ударів по району колишнього Луганського прикордонного загону в окупованому Луганську. Зафіксовано понад п’ять вибухів на території», — йдеться в повідомленні.
На цій локації, яку використовують російські окупаційні війська, сталася вторинна детонація.
На момент публікації підтвердженої інформації про атаку немає.
Нагадаємо, у Луганську пролунала серія вибухів ввечері 24 вересня. У місті спалахнули масштабні пожежі. Окрім військового об’єкта, сильна пожежа спалахнула в одному з торгових центрів міста.