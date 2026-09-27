“Привиди” Кремля: як таємний загін російських убивць роками сіяв смерть у Європі

Британські ЗМІ розкрили масштаби таємної війни РФ проти Заходу / © Колаж ТСН.ua

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Найнебезпечніший підрозділ російських секретних операцій діяв у тіні Головного розвідувального управління РФ впродовж семи років. Вони влаштовували смертоносні диверсії, які охоплювали підриви військових складів, використання отрути та гібридне втручання в іноземну політику.

Про масштабну мережу кремлівських убивць і диверсантів пише The Sun.

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Перші криваві операції

Російський загін кілерів, знаний як військова частина 29155, вперше непомітно з’явився на світовій арені у 2011 році. Їхньою дебютною місією вважається підрив величезного складу боєприпасів у Болгарії, звідки понад три тисячі артилерійських снарядів мали вирушити до Грузії.

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«Цікаво спостерігати, як цей підрозділ вписується в ширшу російську стратегію досягнення своїх цілей за кордоном», — розповів доцент Університету Саутгемптона Каміль Звольський.

У 2014 році агенти підрозділу вирушили на схід України для підтримки збройного заколоту та до Молдови для дестабілізації місцевого проєвропейського уряду. Восени того ж року вони підірвали склади у чеському Врбетіце, знищивши зброю болгарського торговця Омеляна Гебрева на суму понад 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Це ширша модель поведінки, і ми бачимо, що вона посилюється, оскільки цілі Росії стають дедалі максималістичнішими», — зауважив доктор Ден Ломас з Ноттінгемського університету.

Новачок та втручання у вибори

Навесні 2015 року підрозділ спробував особисто розправитися з торговцем Гебревим за його підтримку української армії. Зловмисники змастили ручки його автомобіля нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», унаслідок чого чоловік і двоє його близьких потрапили до лікарні.

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Наступного року слідчі звинуватили російських диверсантів у плануванні штурму чорногорського парламенту та вбивства місцевого прем’єр-міністра напередодні виборів. Офіційні особи стверджували, що ця зловмисна спроба мала на меті зірвати вступ Чорногорії до НАТО і встановити там проросійський уряд.

Після серії амбітних операцій у Східній Європі загін переключив свою смертоносну увагу безпосередньо на Велику Британію. Знамениті отруєння в Солсбері у 2018 році стали найвідомішим, але вкрай погано скоординованим злочином цієї групи.

«Ця операція нарешті зламала ретельно відредаговане прикриття підрозділу і викрила плани Путіна вести таємну війну проти Заходу», — зазначають британські журналісти.

Викриття путінських шпигунів

Після отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки британські слідчі легко відстежили нападників через камери відеоспостереження та записи польотів. Невдовзі весь світ дізнався їхні справжні імена: ними виявилися офіцери російської розвідки Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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Російське керівництво намагалося приховати правду, організувавши для двох шпигунів безглузде інтерв’ю на державному телебаченні, де вони видавали себе за звичайних туристів. Цей нахабний інцидент остаточно змусив британський уряд відкинути дипломатичні умовності та вислати з країни десятки російських дипломатів.

«Традиційно існувала ідея, що держави здійснюватимуть такі таємні дії з можливістю заперечення власної провини», — підкреслив експерт Ден Ломас.

Нині відомі агенти військової частини 29155 заблоковані на території Росії через численні міжнародні ордери на їхній арешт. Щоб врятувати ситуацію, російське командування було змушене переорієнтувати залишки цього скандального підрозділу переважно на проведення кібернетичних атак.

«Після 2022 року Росія більше не могла покладатися на цю розгалужену мережу дипломатів, які працювали на російські спецслужби», — підсумував Каміль Звольський.

Таємна війна Росії проти Європи — останні новини

Російські спецслужби продовжують використовувати диверсії та інші гібридні операції за межами України. У Європі зафіксували нову хвилю диверсій на оборонних підприємствах, складах і виробництвах дронів — від Німеччини та Болгарії до Естонії та Польщі.

Окремо європейські країни посилюють захист критичної інфраструктури через ризик нових російських операцій. Польща та країни Балтії посилили охорону стратегічних об’єктів, зокрема електростанцій, газопроводів і портової інфраструктури, побоюючись можливих диверсій під чужим прапором.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що приховані операції Кремля можуть створити ризик прямого зіткнення Росії з НАТО. За оцінками спецслужб, одна помилка Путіна може спровокувати війну з НАТО, якщо чергова диверсія або провокація призведе до загибелі людей чи буде розцінена як збройний напад на країну Альянсу.

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