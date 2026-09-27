Загроза блекауту у Києві: скільки людей терміново зможуть переселити та куди

Куди переселятимуть маломобільних мешканців Києва і скільки людей у списку

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У Києві закінчили верифікацію маломобільних мешканців, які можуть потребувати допомоги та переселення у разі виникнення у місті блекауту через російські обстріли. Про це ТСН.ua розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Ще влітку на під’їздах житлових будинків з’явилися оголошення, що у разі тимчасового відключення теплопостачання буде організоване тимчасове переселення громадян, які потребують допомоги, насамперед одиноких людей похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей із дітьми з інвалідністю.

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Людей, які потребують такої допомоги, закликали звертатися до районних управлінь соціальної та ветеранської політики. Також сусідів просили повідомляти про таких людей, які живуть поруч. Адже минулої важкої зими траплялося чимало випадків, коли старенькі і малорухливі люди лишалися самі у холодних квартирах і ризикували загинути.

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Оголошення про тимчасове переселення громадян / © Економічна правда

«Наразі верифікація та обстеження будинків закінчились, обстежено понад 12 тисяч будинків Києва. Станом на зараз виявили бажання на тимчасове переміщення — 1436 одиноких людей старшого віку, 602 дорослих людей з інвалідністю. Окрім того, 462 дітей з інвалідністю. Тут варто враховувати, що буде +1 дорослий, який супроводжуватиме таку дитину», — розповідає ТСН.ua Марина Хонда.

Чому діти з інвалідністю — найскладніша категорія для переміщення

Якщо російські обстріли посилюватимуться і у Києві виникне критична ситуація з теплопостачанням, місто подбає про ці категорії громадян і перевезе їх у місця, де буде тепло та безпечно. Власне, для цього і проводилася верифікація: щоб місто знало точну кількість людей, які можуть потребувати допомоги.

Раніше Марина Хонда розповідала ТСН.ua, що якраз діти з інвалідністю — це найскладніша категорія, оскільки вони потребують стороннього догляду та кваліфікованих фахівців. І минулої зими батькам таких дітей було дуже складно в холодних квартирах.

«Таких діток не можна просто взяти і, умовно кажучи, транспортувати у якийсь центр. З дитиною має бути хтось з батьків. У місці, куди перевезуть цих дітей, мають знаходитися фахівці — психологи, реабілітологи, дієтологи. Маємо подбати про елементарне питання — харчування. До речі, дуже часто це специфічне харчування», — пояснює Марина Хонда.

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Куди та на чому перевозитимуть людей

Посадовиця запевняє, що маломобільних громадян розміщуватимуть окремо по кожній категорії.

«Тобто не буде такого хаосу, що діти, люди з інвалідністю, люди старшого віку — всі в одному приміщенні. Щодо того, куди саме будуть перевозити людей — це районні територіальні центри, медичні заклади, дитячі садочки, геріатричні пансіонати, соціальні заклади, які забезпечені генераторами і всім необхідним для тимчасового перебування людей», — розповідає Марина Хонда.

Місцями для тимчасового розміщення людей стануть і приватні геріатричні пансіонати, а також медичні заклади.

«Там місця будуть передбачені для паліативних хворих та людей старшого віку, які мають 4 та 5 групу рухової активності та потребують постійного сестринського догляду, тобто лежачі», — додає Марина Хонда.

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До цього вона зазначає, що місця розміщення маломобільних громадян визначають райони, і поки їх не розголошують з міркувань безпеки.

Щодо перевезення такої кількості людей, то, за словами заступниці голови КМДА, будуть залучені мікроавтобуси районних територіальних центрів та Київського міського центру надання соціальних послуг, а за необхідності — благодійні організації.

Дата публікації 21:35, 22.09.26 Кількість переглядів 9 Закрутки на складну зиму: секрети рецептів від шеф-кухаря та розрахунок цін на овочі

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