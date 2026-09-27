Угроза блэкаута в Киеве: сколько людей срочно смогут переселить и куда

Куда будут переселять маломобильных жителей Киева и сколько людей в списке

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В Киеве закончили верификацию маломобильных жителей, которые могут нуждаться в помощи и переселении в случае возникновения в городе блэкаута из-за российских обстрелов. Об этом ТСН.ua рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Еще летом на подъездах жилых домов появились объявления, что в случае временного отключения теплоснабжения будет организовано временное переселение граждан, нуждающихся в помощи, прежде всего одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью.

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Людей, нуждающихся в такой помощи, призывали обращаться в районные управления социальной и ветеранской политики. Также соседей просили сообщать о таких людях, которые живут рядом. Ведь в прошлую тяжелую зиму случалось немало случаев, когда старики и малоподвижные люди оставались сами в холодных квартирах и рисковали погибнуть.

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Объявление о временном переселении граждан / © Экономическая правда

«В настоящее время верификация и обследование домов закончились, обследовано более 12 тысяч домов Киева. На данный момент изъявили желание на временное перемещение — 1436 одиноких людей пожилого возраста, 602 взрослых с инвалидностью. Кроме того, 462 детей с инвалидностью. Здесь следует учитывать, что будет +1 взрослый, который должен сопровождать такого ребенка», — рассказывает Марина Хонда.

Почему дети с инвалидностью — самая сложная категория для перемещения

Если российские обстрелы будут усиливаться и в Киеве возникнет критическая ситуация с теплоснабжением, город позаботится об этих категориях граждан и перевезет их в места, где будет тепло и безопасно. Собственно, для этого и проводилась верификация: чтобы город знал точное количество людей, нуждающихся в помощи.

Ранее Марина Хонда рассказывала ТСН.ua, что как раз дети с инвалидностью — это самая сложная категория, поскольку они нуждаются в постороннем уходе и квалифицированных специалистах. И прошлой зимой родителям таких детей было очень сложно в холодных квартирах.

«Таких детей нельзя просто взять и, условно говоря, транспортировать в какой-то центр. С ребенком должен быть кто-то из родителей. В месте, куда перевезут этих детей, должны находиться специалисты — психологи, реабилитологи, диетологи. Должны позаботиться об элементарном вопросе — питании. Кстати, очень часто это специфическое питание», — объясняет Марина Хонда.

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Куда и на чем будут перевозить людей

Чиновник уверяет, что маломобильных граждан будут размещать отдельно по каждой категории.

«То есть не будет такого хаоса, что дети, люди с инвалидностью, люди пожилого возраста — все в одном помещении. Что касается того, куда именно будут перевозить людей — это районные территориальные центры, медицинские учреждения, детские сады, гериатрические пансионаты, социальные учреждения, которые обеспечены генераторами и всем необходимым для временного пребывания людей», — рассказывает Марина Хонда.

Местами для временного размещения людей станут частные гериатрические пансионаты, а также медицинские учреждения.

«Там места будут предусмотрены для паллиативных больных и людей старшего возраста, имеющих 4 и 5 группу двигательной активности и нуждающихся в постоянном сестринском уходе, то есть лежащих», — добавляет Марина Хонда.

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Она отмечает, что места размещения маломобильных граждан определяют районы и пока их не разглашают по соображениям безопасности.

Что касается перевозки такого количества людей, то, по словам замглавы КГГА, будут привлечены микроавтобусы районных территориальных центров и Киевского городского центра предоставления социальных услуг, а при необходимости — благотворительные организации.

Дата публикации 21:35, 22.09.26 Количество просмотров 9 Заготовки на суровую зиму: секреты рецептов от шеф-повара и расчет цен на овощи

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