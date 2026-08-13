В Киеве составляют списки на переселение зимой: кого это касается и куда повезут

Киевские власти уже готовят списки маломобильных граждан на эвакуацию через возможный блекаут

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В Киеве городские власти уже формируют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. По словам чиновников, это поможет городским службам оперативно оказать помощь и альтернативное жилье людям в случае возникновения критической ситуации.

По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, работу по формированию списков граждан, которые могут нуждаться в помощи в случае блекаута, начали еще в мае.

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«Собственно, это следствие анализа прошлой зимой, когда из-за российских обстрелов город частично остался без отопления и электроэнергии. Тогда мы обнаружили множество несовпадений с регистрацией граждан. То есть у нас социальные службы не владеют полной информацией обо всех, например, одиноких гражданах, проживающих в районе. Или же человек переехал в другой город или страну и не снялся с реестра, а мы считаем, что он живет в этом районе. Вообще, если человек ни разу не заключал никаких договоров или не получал социальную услугу, социальная сфера просто его не видит, а Пенсионный фонд — это отдельная структура, которая не подчинена городу и просто так контактов людей нам никто не даст. Мы обнаруживали таких людей фактически вручную. Чтобы этого избежать и формируются эти списки», — рассказывает ТСН.ua Марина Хонда.

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Город решил заранее иметь на руках уже готовые списки людей, которые могут потенциально нуждаться в помощи при очень сложной ситуации зимой. Также чиновник подчеркивает, что в Киеве проживает большое количество внутренне перемещенных лиц, среди которых есть многодетные семьи.

«Для того чтобы идентифицировать максимально всех, продолжается процесс формирования списков маломобильных лиц. Этим занимаются в каждом из десяти районов Киева. На дверях подъездов размещены объявления, чтобы соседи сообщали о таких людях в социальные службы, потому что вполне вероятно, что будет определенный процент людей, которых мы не заметим, из-за того, что человек не открыл дверь или уехали на лето из города», — рассказывает заместитель председателя КГГА.

Одно из объявлений в Голосеевском районе / © Экономическая правда

Кого, в первую очередь, это касается?

1. Дети с инвалидностью 1 и 2 группы. Эта категория считается самой сложной, ведь дети нуждаются в постороннем уходе и квалифицированных специалистах.

«Таких детей нельзя просто взять и, условно говоря, эвакуировать в какой-то центр. В месте, куда перевезут этих детей, должны находиться специалисты — психологи, реабилитологи, диетологи. Элементарный вопрос — питание. Кстати, очень часто это специфическое питание. И прошлой зимой родителям было очень сложно с такими детьми», — объясняет Марина Хонда.

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2. Одинокие пожилые люди и маломобильные граждане. Речь идет о людях, которые самостоятельно не передвигаются или живут сами дома. Часто случается, что такие граждане подписывают договор со знакомыми, соседями или родственниками, которые в соответствии с документом должны содержать такого человека.

«Бывали случаи, когда мы просто не находили опекунов, а бабушка или дедушка остались одни в холодной квартире. Проблема в том, что при наличии договора у этой бабушки есть попечитель, а по факту оказывается, что это не так, попечители свои обязанности не выполняли. Поэтому для нас очень важно потенциально понять количество одиноких, маломобильных граждан, у которых никого нет. Если у человека есть родственники или дети, куда он может переехать, мы будем иметь эту информацию и ее использовать, зная общую потребность, сколько людей могут нуждаться в помощи в случае чрезвычайной ситуации», — говорит заместитель председателя КГГА.

Прошлой зимой Троещина осталась без тепла, а люди спасались в палатках

Как будут распределяться ресурсы между районами

По словам Марины Хонды, в Киеве отсутствует такое количество учреждений, которое могло бы одновременно разместить всех желающих, поэтому рассматриваются разные варианты эвакуации и временного проживания.

«У нас четырехмиллионный город, и в нем только детей с инвалидностью 15 тысяч, почти 120 тысяч человек с инвалидностью. Каждый район формирует списки граждан. У нас уже есть предварительные данные и сейчас сводим общие цифры по районам. Каждый из 10 районов будет отличаться по цифрам. Вспомните прошлую зиму, когда Деснянский район остался без тепла, а, например, в Святошинском оно было. Поэтому возможна помощь районов друг другу по перевозке и размещению маломобильных людей. Сегодня мы всю эту информацию анализируем именно по группам, по подгруппам. Например, многодетные семьи, которые тоже могут нуждаться в помощи», — говорит Марина Хонда.

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В прошлом году были случаи, когда родные покидали своих немощных родителей и уезжали из города, а затем звонили в социальные службы с просьбой о помощи.

«Сделать это физически было просто невозможно по ряду причин. Поэтому сейчас мы призываем киевлян позаботиться о своих стариках, которые могут остаться в холодный период наедине: они должны попасть в этот список, чтобы мы могли в случае необходимости оказать им помощь и такой человек не потерялся. Также важно, чтобы соседи сообщали нам о таких людях, и помощь до них дошла вовремя», — отмечает чиновник.

К слову, объекты и места для размещения маломобильных граждан уже готовят.

«О том, где именно будут размещены люди из соображений безопасности, мы официально будем сообщать позже. Такие помещения уже формируются», — заключает Хонда.

Дата публикации 20:17, 04.08.26 Количество просмотров 21 Уже и родное село Кучмы эвакуируют! Репортаж с охваченной огнем приграничной территории Черниговской области

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