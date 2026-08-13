Путин все больше скрывается от возможного покушения: как Кремль маскирует его передвижение – NYT

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин выстроил масштабную систему секретности вокруг своих передвижений и местонахождение. Она включает почти идентичные кабинеты в разных резиденциях, специальный бронепоезд, отдельные железнодорожные ветки и скрытые станции.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на журналистские расследования, спутниковые снимки и источники.

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По данным издания, уровень секретности вокруг Путина настолько высок, что журналисты иногда вынуждены анализировать даже состояние растений в его кабинете, чтобы определить, когда на самом деле были записаны показанные Кремлем встречи.

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В России для таких заранее записанных событий даже существует отдельный термин – «консервы». Встреча может состояться за несколько дней или недель до того, как Кремль покажет ее как будто бы актуальную.

"По сравнению с Россией это детская игра", - сказал журналист-расследователь Михаил Рубин, комментируя недавний скандал вокруг скрытой замены самолета президента США Дональда Трампа.

Одинаковые кабинеты в разных резиденциях

Расследователи выяснили, что у Путина практически одинаковые рабочие кабинеты по меньшей мере в нескольких резиденциях. Это позволяет Кремлю показывать видео встреч, не раскрывая, где находится российский президент.

Отличить помещение журналистам удалось лишь по мельчайшим деталям — расположению дверных ручек, стыков на стенах и другим элементам интерьера.

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«Публичный образ Путина – это вымысел, абсолютная ложь от начала до конца», – считает Рубин.

Бронепоезд и секретные станции

Еще один элемент системы безопасности – специальный президентский поезд.

По данным журналистских расследований и утечек документов, он внешне напоминает обычный пассажирский состав, однако имеет бронирование, президентский кабинет, специальную связь, тренажерный зал и спа-зону.

Вблизи, по меньшей мере, трех загородных резиденций Путина также построили специальные железнодорожные ответвления и закрытые станции.

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В частности, возле резиденции на Валдае спутниковые снимки показали станцию с вертолетной площадкой, которой нет в обычных расписаниях и публичных железнодорожных картах.

Бывший сотрудник Федеральной службы охраны РФ ранее утверждал, что Путин предпочитает поезда, поскольку так сложнее отслеживать его перемещение.

Безопасность усилилась после начала войны

По оценке издания, одержимость Кремля секретностью значительно усилилась во время пандемии COVID-19, когда чиновники перед встречами с Путиным проходили длительный карантин.

После начала полномасштабной войны против Украины меры стали еще более жесткими. Особенно это проявилось после того, как украинские беспилотники начали наносить удары все глубже на территории России.

На этом фоне в России регулярно ограничивают мобильный интернет, а передвижения Путина, по данным СМИ, стали еще более закрытыми.

В Москве также ходят слухи, что часть крупных президентских кортежей может оказаться ложной и использоваться для того, чтобы скрыть реальный маршрут российского лидера.

Журналисты отмечают, что такая система нужна Кремлю не только для физической безопасности Путина, но и создания образа президента, который якобы постоянно работает и полностью контролирует ситуацию.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

Напомним, Верховный суд России упразднил регистрацию партии «Яблоко» на парламентских выборах в сентябре. Это была единственная зарегистрированная политическая сила, которая открыто выступала против войны в Украине и призвала к немедленному прекращению огня.

Перед этим «Яблоко» начало быстро набирать популярность в соцсетях. Партия стала одной из самых популярных в российском Telegram по количеству подписчиков, а видео в ее поддержку в TikTok собирали миллионы просмотров.

Особенно активно поддерживали партию молодые россияне. В ряде неофициальных онлайн-опросов «Яблоко» даже опережало провластную «Единую Россию».

Параллельно в России ухудшается экономическая ситуация. Экономист Олег Устенко отмечал, что дефицит российского бюджета, который на весь 2026 год планировали на уровне около $50 млрд, уже за первое полугодие составил около $80 млрд.

По его словам, несмотря на проблемы с доходами, Кремль не сокращает расходы на военно-промышленный комплекс и одновременно увеличивает финансирование силового блока, тогда как социальные расходы урезают.

Устенко считает, что недовольство россиян может усиливать рост цен на топливо, удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сокращение социальных выплат и высокая инфляция.

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