"Забили х*й на документы": Звиробий заявила о похищении бойца, возвращавшегося из СОЧ

Маруся Звиробий

Реклама

В Днепре задержан военнослужащий Константин Сидоренко, который возвращался из СОЧ в 93-ю бригаду. Сейчас его местонахождение неизвестно, а Территориальный центр комплектования и Военная служба правопорядка не предоставляют четкой информации об инциденте.

Об этом сообщила украинская военнослужащая, инструктор учебного центра Десантно-штурмовых войск Маруся Звиробий.

Реклама

«У меня спи*дили бойца в Днепре бл*ть! По программе возвращения из СОЧ. Парня, который ехал к нам с предписанием от 93 бригады. Забили х*й на его документы, закрыли и он не знает, где он есть, в каком подвале. Как? Как вы собираетесь кого-то такими методами возвращать из СОЧ?!» — заявила она.

Реклама

Звиробий призвала установить местонахождение военнослужащего.

«Рекомендую найти мне Константина Сидоренко, потому что будете Гончаренко в ВСК объяснять, где ваши глаза были б*ять и уши, когда он вам документы показывал! Я б*ять каждую фамилию найду и сделаю известной, на чьей совести из-за таких методов спущен в унитаз авторитет вашей богадельни, ВСП или ТЦК, я же найду!» — подчеркнула военнослужащая.

По словам Звиробий, она должна ехать хоронить одного из лучших бойцов ее батальона. Военная ожидает Сидоренко, который должен прибыть ему на замену, и пригрозила обратиться к главнокомандующему.

Звиробий также сообщила, что пыталась установить местонахождение бойца, звоня в соответствующие структуры. В дежурных базах информации о нем не было. Она выразила опасение, что Сидоренко могут отправить в другую часть.

Реклама

Инструктор обнародовала доклад юриста по этому военнослужащему. Она отметила, что без юридической помощи возвращение военных из СОЧ фактически невозможно.

«Военнослужащий, ехавший из СОЧ в 93-ю бригаду, был задержан. Сейчас его местонахождение неизвестно. ТЦК и ВСП не дают четкой информации, а по номерам, полученным от областного ТЦК, дозвониться невозможно. ВСП ищет его по всей Днепропетровской области, но безуспешно. Сам военнослужащий вышел на связь с чужого телефона, заплатив 50 гривен, и сообщил, что находится в неизвестном месте. Коммуникация между структурами отсутствует, а четкие алгоритмы действий в таких случаях не работают», — говорится в докладе.

Также Звиробий заявила, что дежурный телефон СБУ в Днепре не работает, а дежурный прокурор не отвечает на звонки.

«Вопрос встречный, зачем нужны рекруты в/ч и механизмы возвращения СОЧ на службу?! Если есть ТЦК, которые «на гастролях» в соседних областях работают по «таксам» за личные вещи», — резюмировала военная.

Реклама

К слову, ранее Минобороны разъяснило алгоритм возвращения из СОЧ: рапорт можно подать через приложение «Армия+», непосредственно в воинской части или через Центр рекрутинга Сухопутных войск. Во всех случаях рассмотрение обращения длится до семи дней. После согласования у военного есть пять суток на прибытие в часть, подтверждая участие в программе возвращения электронным статусом «В дороге» («Армия+») или бумажным предписанием (через рекрутинговый центр).

Новости партнеров