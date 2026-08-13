Треть мобилизованных не доходит до фронта: комбриг откровенно рассказал о СОЧ

Руслан Марышев / © ТСН

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В Украине из 100 мобилизованных военнослужащих в ряды армии реально попадают только около 70%. Остальные новобранцы возвращаются в гражданскую жизнь, потому что имеют проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, или решаются на СОЧ.

Об этом рассказал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Марышев в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

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Почему в ВСУ попадают только 70% мобилизованных?

По словам Марышева, в армию часто попадают люди с определенными заболеваниями или сложными семейными обстоятельствами, которые, по его мнению, не всегда должным образом учитываются при мобилизации.

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«Очень многие приходят или ТЦК их берут, скажем так, с определенными болезнями, не разбираясь со здоровьем будущих военнослужащих, с состоянием семьи. И процентов, наверное, там 15% отсеивается только на первом этапе, когда он захочет на базовый общий курс (военной подготовки — ред.)», — рассказал комбриг.

Он пояснил, что у части таких военнообязанных есть документы, которые дают им законные основания для освобождения от службы. В то же время, еще одна часть военнослужащих самовольно покидает часть.

«Есть процент, который идет в СОЧ. И плюс-минус из 100 военнослужащих остается около 70%», — сообщил Марышев.

Таким образом, около 30% новоприбывших военнослужащих, по его словам, приходится на тех, в отношении кого ТЦК и СП не выяснили все необходимые обстоятельства, из-за чего бригада впоследствии должна их увольнять, а часть этих людей идет в СОЧ.

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Проблема СОЧ и причины

Комбриг признал, что самовольное оставление части остается масштабной проблемой для ВСУ. По его словам, в 95-й бригаде также сталкиваются с такими случаями и пытаются им противодействовать, однако решить проблему непросто по разным причинам, побуждающим военных покидать службу.

Марышев также опроверг утверждение о том, что военнослужащие могут идти в СОЧ по непониманию со стороны командиров.

«Так командиры их не понимают — у нас этого нет, потому что уже все командиры общаются с солдатами на каждом уровне. Проблемы: „Вот я хотел поехать в отпуске, а меня не отпустили“. У нас нет такого, это неправда. Или там „Меня не готовят, потому что нет подготовки“. Ну, у нас такого тоже нет», — рассказал комбриг 95-й бригады.

По его словам, подобные случаи могут случаться, однако Марышев заверил, что это не касается десантно-штурмовых войск и 95-й бригады. Командование пытается максимально уделять внимание каждому военнослужащему и оказывать необходимую помощь.

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Возвращение из СОЧ

Комбриг также подтвердил, что значительная часть военных возвращается из СОЧ в первый месяц или в течение первых недель после ухода из части.

«Возвращаются, но не очень так активно, как хотелось бы. Я вижу, что сейчас там в топ-5 возвращений из СОЧ по этой программе входят подразделения БПС. Ну это понятно. Люди выбирают, где проще, где, возможно, где-то кто-то вербует, возможно, где-то у кого-то знакомый. В десантно-штурмовые войска, например, не так активно возвращаются», — рассказал Марышев.

По его мнению, военнослужащие могут неохотно возвращаться именно в десантно-штурмовые подразделения из-за того, что они постоянно выполняют задачи на горячих направлениях.

В то же время комбриг подчеркнул, что в 95-й бригаде есть подразделения с БПС- и артиллерийскими составляющими, в которые также можно вернуться и продолжить службу.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что главной причиной СОЧ является отсутствие ротаций, из-за чего военные находятся на передовой месяцами или даже годами вместо разрешенных 60 суток. В качестве примера он привел бойца на псевдо «Витер», проведшего на фронте 471 день подряд. Несмотря на объективную нехватку людей для замены, длительное пребывание в «аду» без объяснений и перспектив ломает даже самых мотивированных воинов, толкая их на СОЧ.

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