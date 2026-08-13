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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия меняет тактику ночных ударов по Украине и накапливает тысячи БпЛА: анализ ISW

Россия вынуждена оптимизировать ночные атаки, комбинируя баллистические ракеты с трудноперехватываемыми реактивными беспилотниками Геран-4 и Геран-5 на фоне постоянной технологической гонки с украинской ПВО.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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"Герань"

«Герань» / © Фото из открытых источников

Российские войска изменяют подход к организации комбинированных ночных атак на украинские города и инфраструктуру.

По оценкам Института изучения войны (ISW), враг временно отказался от массированных залпов в 600–1000 фиксировавшихся в начале года беспилотников в пользу более точечных и технологически более сложных ударов.

Реактивные «Герани» и накопление резервов

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты сосредоточились на производстве и применении новых реактивных ударных БПЛА — «Герань-4» и «Герань-5». Производство предварительной модификации «Герань-3» полностью приостановлено.

  • Масштабы производства: В специальной экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) и на других предприятиях РФ ежемесячно производится около 3000 реактивных БпЛА.

  • Расширение мощностей: Спутниковые снимки свидетельствуют о продолжающемся с мая развитии заводов в «Алабуге».

  • Общий арсенал: По состоянию на август враг уже накопил около 6200 беспилотников типа Герань.

Сейчас противник обычно испускает от 150 до 300 БпЛА за одну волну. Благодаря высокой скорости и техническим характеристикам новые реактивные модели легче пробивают противовоздушную оборону, что позволяет РФ снизить количество запусков без потери эффективности.

Начинка российского реактивного беспилотника / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Начинка российского реактивного беспилотника / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Новая схема: реактивные БпЛА и баллистика

Основная цель новой тактики — максимизировать ущерб при ограниченном ресурсе украинских антибалистических комплексов. Россия использует реактивные «Герани» для истощения и отвлечения ПВО, создавая коридоры для прохода баллистических ракет.

Эксперты ISW подчеркивают, что текущее уменьшение количества одновременных запусков является временным элементом технологического цикла наступления и обороны. Как только Украина разработает и внедрит эффективные контрмеры против высокоскоростных реактивных дронов, Россия, вероятно, снова вернется в практику надмассированных роев для перегрузки украинских систем защиты.

Напомним, ранее эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил о том, что Киев фактически стал полноценным прифронтовым городом, учитывая характер воздушных атак России. оккупанты получили возможность регулярно наносить по столице комбинированные удары, используя не только дроны, но и ракеты С-400.

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